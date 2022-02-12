性侵鎚死退休師 5度判死撤銷// 搶走2千元？最高法院：強盜事實待釐清

男子劉劉志明7年前劫財性侵並狠殺退休女老師，，法院一審至更三審五度判處死刑。（資料照，警方提供）

2022/02/12 05:30

〔記者張文川／台北報導〕男子劉志明七年前劫財性侵並狠殺退休女老師，還把被害人隱私部位咬下一塊吐在車上，法院一審至更三審五度判處死刑；但最高法院對於劉男原本承認搶走對方二千元、後又否認，質疑是否真有二千元的存在，認為欠缺補強證據和攸關強盜是否既遂的認定，以及劉是隨機犯案、非計畫殺人，為何構成最嚴重之罪，更三審沒有說明清楚，第四度撤銷全案，發回高雄高分院進入更四審。

纏訟近7年 再拖1年就逃死

本案纏訟近七年，依刑事速審法規定，審理逾八年未定讞應減刑，也就是訴訟拖過明年三月滿八年，劉男就可逃死，因此更四審已成劉的生死之戰。

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劉當初在警詢和檢訊時，均坦承拿走死者二千元，但審理時翻供；檢方根據死者案發前原本要取訂購的雞肉、加上買菜錢等，認定死者皮包內確有二千元，一審至更三審也都認為合理有據，但始終無法說服三審。

最高院合議庭認為，檢方未提出皮包內確有二千元的證據，此攸關是否強盜既遂、劉男殺意起於何時、強盜與殺人罪的結合關係，案件是極刑判決，須嚴格審查證據，有必要再釐清。性侵部分已判十年定讞，劉已發監執行。

判決指出，劉男二○一四年十二月帶鐵鎚去找提分手女友，在高雄左營區哈囉市場，見被害人在路邊打開轎車右車門，持鐵鎚重擊對方頭部致癱昏在右前座，劉坐上駕駛座欲劫車，車有暗鎖發不動，盛怒下再猛擊被害人十三下，接著指侵、咬死者、劫財等，騎機車逃逸。

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