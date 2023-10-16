詐團看面相？老翁跑銀行要領280萬元 因兒子有偏財運

警方與行員聯手對絲父勸說。（記者王冠仁翻攝）

2023/10/16 12:28

〔記者王冠仁／台北報導〕絲姓男大生透過網路加入詐騙集團的假投資群組，群組中的理財老師每天秀出獲利滿滿的對帳單對他洗腦，讓他以為遇上投資的大好機會。絲將此事告訴六旬父親，絲父信以為真，跑到銀行要領280萬元要供兒子投資，行員問他領錢用途，他一五一十交代，還稱理財老師說自己的兒子面相有偏財運；行員最後與警方聯手攔阻詐騙，幫助絲父保住積蓄。

警方調查，絲姓男大生透過手機通訊軟體，輾轉加入一個投資群組，群組中的理財老師，每天都秀出賺得盆滿缽滿的股票對帳單；絲男本身有在鑽研股票，他以為遇上「股海明燈」，深深被該名理財老師所吸引。

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絲某次返家後告訴父親此事，絲父信以為真，也以為遇上投資的黃金機會，絲父左思右想，最後在上週五10月13日跑到台北市忠孝東路二段的第一銀行要臨櫃提領280萬元。

行員見絲父提領金額龐大，詢問他提款用途，他開心地告訴行員「內情」，還說投資老師表示他兒子有偏財運，投資一定大賺；但行員一聽不對勁，隨即通報警方。

轄區忠孝東路派出所警員曾子瑄、陳偉哲獲報趕到，詢問絲父來龍去脈後，發現他遇上典型的假投資詐騙。員警為了讓他清醒，不僅拿出過往的新聞案例對他勸說，同時也要他打電話給兒子，員警隨即也透過電話向絲男揭穿這是詐騙集團的伎倆。

中正一分局呼籲，假網路投資向來是常見詐騙手法，詐騙集團常以通訊軟體加入好友，再以「加入會員、投資高獲利報酬」等話術誘騙被害人進入群組，再教導被害人如何匯款，提醒民眾勿因一時貪念而受騙，遇到任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線或撥打110報案，請求警方協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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