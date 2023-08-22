18歲女學生打工淪車手 還介紹同學一起下海

詐騙集團騙李婦投資，黃女在超商與李婦面交被逮捕，查扣贓款以及偽造的證件。 （記者王冠仁翻攝）

2023/08/22 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕就讀南部某專科學校的十八歲黃姓女學生，她在暑假打工遭詐騙集團吸收成為車手，本月初北上台北向一名李姓女醫師取款一百二十萬元，遭警方埋伏逮獲，警方在她身上查扣假的營業員證件，證件編號還是「零九八七」，疑似就在嘲諷被害民眾「你很白癡」（台語），警詢後依詐欺罪嫌送辦。

受害女醫報案 約面交活逮

警方調查，黃女今年升四年級，趁暑假出來打工賺錢，卻輾轉被詐騙集團吸收成為車手；該詐團在臉書成立投資社團，謊稱有理財老師教導，誘騙民眾加入，再騙民眾下載投資APP，呈現獲利假象，同時派車手向民眾取款，謊稱這樣才可「儲值」使用APP投資。

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一名李姓女醫師本月初加入該臉書社團並交付七十萬元後，察覺有異，向警方報案；警方與女醫師合作，要她假裝再與車手相約在台北市基河路一處超商面交一百二十萬元，警方在旁埋伏，果然逮到前來取款的黃女，警方在黃女身上查扣做案用手機、偽造的「野村證券」營業員證件，其證件編號為「零九八七」。

據了解，黃女當天從台南搭乘高鐵先到台北松山區面交取款，再前來士林區取款遭警方查獲；她辯稱只是幫忙前來拿貨，不知自己成為詐騙集團車手，但警方透過她手機對話紀錄，發現她曾多次取款，足跡遍及澎湖、金門等地，還介紹同學一起當車手，戳破她謊言。

警方除將黃女依詐欺罪嫌送辦，另深入追查幕後詐騙集團。

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