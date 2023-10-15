萬聖節惡作劇？ 台中面具男持刀嚇學生

面具男持刀朝坐在賣場用餐區的男學生晃了一下。（擷自「社會事新聞影音」）

2023/10/15 17:00

〔記者許國楨／台中報導〕萬聖節惡作劇？！台中市一名面具男14日持刀朝坐在賣場用餐區的一名男學生走過去，幸好只是在對方面前晃了一下，沒有真的動手，過程被民眾拍下PO網痛批「真的很白目，這種行為很容易造成恐慌」，轄區警方今天則說，此舉可能已涉及社維法，但截至目前尚未接獲報案，將進一步追查釐清究辦。

根據民眾PO網影片顯示，一名身材壯碩身穿灰色上衣的男子，戴著面具出現在購物中心的賣場，感覺非常突兀詭異，而他右手竟還拿著一把刀，大搖大擺朝用餐坐位區的一名男學生走過去，此時拍攝者還在一旁不斷發出陣陣訕笑，明顯惡作劇或是玩大冒險成分居多。

請繼續往下閱讀...

接下來只見面具男在男學生面前晃動，男學生猛抬頭一臉茫然，面具男似要開口說話，但最後還是沒說話離開，幸好男子沒有做出危險舉動，但持刀出現在公共場合，難免引起民眾恐慌，有網友對此痛批說，「屁孩拿類似刀具戴面具，想恐嚇用餐的學生，學生坐著用餐也沒惹到他，真是有夠白目的」。

也有網友說，「這種行為很容易造成恐慌，遇到這種的會報警」；轄區第三分局立德所今天則表示，經初步檢視影片內容，地點應該是某購物中心樓下約B3機車停車場旁的手扶梯處，目前雖尚未接獲報案，但影片中當事人的行為可能已經涉及違反社會秩序維護法，蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人，有危害社會安全之虞者，可處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰。

警方同時呼籲民眾，切勿因一時好奇或好玩的心態而以身試法，警方後續將針對切確發生時地循線追查，依法查處究辦。

警方表示，面具男行為可能已經涉及違反社會秩序維護法。（擷自「社會事新聞影音」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法