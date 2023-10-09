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萬聖節也要淨零排碳 高市觀光局10/22辦單車變裝派對

鼓山場單車路線以地區文化脈絡來規劃。（記者王榮祥翻攝）

鼓山場單車路線以地區文化脈絡來規劃。（記者王榮祥翻攝）

2023/10/09 09:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕萬聖節也要淨零排碳。高市府觀光局將於10/22舉辦單車變裝派對，邀民眾變裝騎乘單車漫遊鼓山，並於「新濱·駅前」封街舉辦萬聖節變裝派對，邀民眾「淨零排碳、藝騎搗蛋」。

高市觀光局長高閔琳說，為落實淨零碳排及推動綠色生態環境保護觀念，日前特別舉辦「永續旅遊暨環保旅宿」座談會，邀請包括飯店旅宿、旅行社等不同業別的觀光業界一同與會，深入瞭解永續低碳旅遊的重要性。

她進一步指出，觀光局長期透過乘風而騎活動、以單車帶領民眾進行低碳旅遊，每場次都有不同主題元素增加活動趣味性，10/22乘風而騎鼓山場活動，則以萬聖節Cosplay為主題，邀請民眾以搞怪創意造型參加單車及「素人變裝大賞」。

觀光局說明，本次乘風而騎鼓山場單車旅遊路線，以鼓山地區文化發展脈絡規劃，包括「新濱．駅前」、現為輕軌哈瑪星站的原台鐵高雄港車站、天空雲台、斜光橋、台鐵鼓山車站、金馬賓館、棧貳庫、哈瑪星鐵道文化園區等。

遊程中，也安排專業領騎人員帶領騎乘及導覽老師解說，讓大家邊騎車邊閱讀城市；參加者還能獲得環保吸管、伴手禮米月餅及「八豆妖市集」50元兌換券，名額有限。

乘風而騎鼓山場除辦理單車遊程，當天下午14時至晚上20時，在「新濱·駅前」臨海三路上也將封街舉辦萬聖節變裝派對；市民朋友可組團線上報名參加「素人變裝大賞」，造型出色者有機會可獲得千元以上獎勵。

此外，會場周邊集結20家不同特色的文創三輪餐車、胖卡餐車、美食市集，還有精彩的音樂與節目表演，歡迎大鴨一起到鼓山搞怪。報名資訊可上「高雄旅遊網」或搜尋「高雄乘風而騎」臉書粉專

乘風而騎鼓山場以萬聖節Cosplay為單車主題。（記者王榮祥翻攝）

乘風而騎鼓山場以萬聖節Cosplay為單車主題。（記者王榮祥翻攝）

乘風而騎鼓山場以萬聖節Cosplay為單車主題。（記者王榮祥翻攝）

乘風而騎鼓山場以萬聖節Cosplay為單車主題。（記者王榮祥翻攝）

乘風而騎鼓山場以萬聖節Cosplay為單車主題。（記者王榮祥翻攝）

乘風而騎鼓山場以萬聖節Cosplay為單車主題。（記者王榮祥翻攝）

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