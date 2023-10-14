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恐怖情人！不爽分手女友找前夫 狠男當街持刀追砍

監視器拍下陳男持刀追著翟女跑。（記者徐聖倫翻攝）

監視器拍下陳男持刀追著翟女跑。（記者徐聖倫翻攝）

2023/10/14 11:14

〔記者徐聖倫／新北報導〕醋桶打翻！39歲陳姓男子與翟姓前女友分手2日，昨上午10時許得知翟女到杜姓前夫家裡訴苦，陳男闖入杜男家中，親眼見到杜、翟2人在房間內獨處，氣得抽出預藏的水果刀追砍翟女，翟女跑到大街上，遭陳男持刀追逐200公尺，被隨後出門的杜男騎車救走，杜男也在救人期間遭陳男砍傷手部，所幸未危及性命，而陳男則逃往桃園，已被警方鎖定。

據了解，翟女與杜男育有一子，但兩人感情不睦離婚，之後翟女與杜男因為養育孩子的關係依然保持聯繫。恢復單身後，翟女接著與陳男交往，但陳男交往前後判若兩人，翟女時常遭到陳男的惡言相向，甚至拳打腳踢，於是在本月11日終於受不了，決定與陳男分手。

陳男不能接受分手，認為都是杜男搞鬼，這兩日像發瘋似的追蹤翟女行蹤，昨日確定翟女前往杜男位於新北市永和區環河西路二段住處。翟女找杜男訴苦，也表明自己終於跟陳男分手，沒想到陳男身藏水果刀闖入杜男住處，接著在房間內看到杜、翟2人獨處，陳男醋桶打翻，抽出刀就要攻擊翟女。

翟女奪門而出，跑到大馬路上從環河西路二段繞新生街再繞回原點，一共被追了兩圈約200公尺，這時杜男騎機車出現，與陳男爆發拉扯，期間被砍傷手部造成8公分刀傷，但仍救走翟女騎車遠去，陳男意識到自己闖禍，丟掉水果刀並叫計程車逃逸。

警方獲報調閱監視器，循線鎖定陳男藏身在桃園市平鎮區，警方已派員前往抓捕，預計陳男很快就會落網，本案警方將朝傷害、恐嚇等罪嫌偵辦。

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