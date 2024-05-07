彰化女搭小黃赴台中就醫 急診室外與保全爆肢體衝突原因曝

女子在急診室外與保全爆發肢體衝突。（擷自「黑色豪門企業」）

2024/05/07 20:42

〔記者許國楨／台中報導〕有民眾昨晚行經中國醫中國醫藥大學附設醫院時，驚見急診室外一名女子與2名保全，不明原因爆發肢體衝突，因場面火爆，拍下影片後PO網，引發議論，轄區警方今天表示，經查係該女子因情緒不穩定不願接受治療，但醫生確認女子有自傷行為，為其生命安全考量，才請保全協助帶回保護室而衍生。

根據網路社群瘋傳的該段影片顯示，事發地點在台中市北區學士路中國醫藥大學附設醫院急診室外，一名女子與醫院保全發生嚴重拉扯，只是女子不斷大聲咆哮想掙脫，保全則是使勁拉住女子不讓其離開，過程中還挨了不甘示弱女子出手打了好幾下，但最後仍被保全強制帶回醫院。

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第二分局今天說，昨晚八點多接獲民眾報案，中國附醫急診室外有肢體衝突糾紛，立即派遣所轄文正派出所員警到場查處，到場時已無紛爭情形，經查係24歲巫姓女子，原自行從彰化縣搭乘計程車到醫院急診室就診，但巫女在院內表現出情緒不穩定情況且不願接受治療，後來甚至試圖逃離醫院。

急診室醫師確認巫女有自傷行為，需要接受治療，為了巫女的生命安全，院方請林姓及陳姓警衛協助將她帶回醫院保護室，因而衍生，巫女稱在過程中遭到警衛拉扯，造成身體受傷，員警到場後，告知巫女相關權益，她表示可能會在返回彰化縣住處後，前往當地派出所正式提告。

第二分局長周俊銘呼籲民眾，遇到心理或身體上危機時，應尋求專業醫療幫助，並配合醫療人員建議，以確保個人的安全和健康，警察將持續致力維護每一位民眾的安全。

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女子被強制帶回醫院保護室。（擷自「黑色豪門企業」）

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