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臨停沒在60公分內老公下車被撞死 德國妻違停逆轉判無罪

依據道路交通安全規則第111條第2項規定，汽車臨停的時，需要緊靠路邊，不可超過60公分，這個規定常被駕駛忽略。（資料照，記者王捷攝）

依據道路交通安全規則第111條第2項規定，汽車臨停的時，需要緊靠路邊，不可超過60公分，這個規定常被駕駛忽略。（資料照，記者王捷攝）

2023/10/14 20:08

〔記者王捷／台南報導〕汪姓丈夫搭安姓德國籍妻子的車，但安婦在路上違停、未緊靠路邊60公分內，請汪男下車察看後車廂關好沒，遭林姓婦人開車撞死，一審時嘉義地院認安婦未選擇安全的停車位置，認她有過失責任，判4個月徒刑、緩刑2年。二審時台南高分院認為，是林婦未注意車前狀況、超速，才會撞死汪男，認安婦沒責任改判無罪。

這件車禍發生在去年3月的晚上10點多，安婦聽到後車廂傳來異音，她覺得可能是後車廂沒有關緊，由於這個路段在右側有水溝，為了讓汪男能從右側下車，她不敢把車子緊停在水溝邊，所以在道路上違停，閃了警示燈，由汪男下車查看，卻遭林婦開車撞上，最後搶救無效死亡。

在當保母的林婦供稱，當時車上載著姪女，她因分心與乘客講話，沒有注意到前方安婦的車，加上時間太晚了，一整天工作下來，又要擔心家裡的事情，精神上不太集中。一審時，林婦與安婦的和解因金額上沒共識破局，林婦依過失致死判8個月徒刑。

一審時法官認為，安婦違停也有過失責任判4個月徒刑，但考量她是外國人跟丈夫沒有孩子，失去唯一的親人，諭知緩刑2年。

最後林婦與家屬以400萬達成和解後，獲得家屬原諒，上訴後法院判處緩刑5年；安婦則辯稱，她有開警示燈光、停車位置在彎道中是最寬敞且不會遮擋視線的地方。

但是，依道路交通安全規則第111條第2項規定，汽車臨停的時候，需要緊靠路邊，不可超過60公分，因此二審辯論的核心就在安婦臨停時是否有在60公分內，不過二審認為，即使是違停，事故的主因是林婦未注意車前狀況，且交通部的鑑定意見不應是判斷的唯一依據，綜合所有證據，法院認為被告安婦沒有違法，改判無罪。

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