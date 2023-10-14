樂極生悲！婦人幫友慶生完要回家 無照酒駕被法辦加罰6000元

黃姓婦人幫友人慶生完要回家，無照酒駕被警方攔查依法送辦，並開單加罰無照駕駛6000元。（讀者提供）

2023/10/14 09:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕樂極生悲！高雄黃姓婦人前夜幫友人慶生完，竟無駕照酒後騎車要回家，行經鳳山區中安、頂明路口，因右轉車燈不停閃爍被警方攔下，她辯稱沒有酒駕，結果酒測值0.30mg/L超標，又稱她沒醉很清醒，求警網開一面，警方仍將她依公共危險罪嫌移送法辦，並加碼無照駕駛開罰6000元。

過埤派出所警員前夜巡邏行經鳳山區中安路與頂明路口時，發現1部機車右轉方向燈不斷閃爍，警方將女騎士攔下告知，並盤查她的身分，過程中聞到她身上酒氣。

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警方查出女騎士是黃姓婦人（60歲），竟然無照駕駛又酒駕，警方以酒精簡易感知器檢測出現酒精反應，黃婦辯稱「只是幫朋友慶生，有喝3瓶啤酒，才喝一點，沒有喝很多」。

黃婦隨後又改口，稱她沒有酒駕，「因為很清醒，沒有醉」，求警網開一面，警方表明依規定酒測，黃婦見求情不成，只好接受酒測，經呼氣測試酒測值0.30mg/L，超過法定標準值，警訊後將他依公共危險罪嫌移送法辦。

警方並針對黃婦無照駕駛，依違反道路交通管理處罰條例第21條1項1款，汽車駕駛人未領有駕駛執照駕駛小型車或機車，處以6000元至24000元罰鍰，並當場禁止駕駛。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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