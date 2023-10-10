酒駕被吊照再犯！男子開自駕楊梅休息站衝撞2車、釀2傷
〔記者李容萍／桃園報導〕今（10日）天國慶連假第4天，凌晨0時35分許，國道1號楊梅休息站內發生酒駕撞車事故，國道公路警察局第二公路警察大隊楊梅分隊獲報到場處理，27歲張姓男子酒後駕駛白色福斯轎車，深夜自台北欲往台中，自述開啟自動駕駛駕車，行經肇事地點時，連續撞擊停於休息站停車場的深藍色三菱轎車和黑色日產轎車，造成該2車駕駛受傷，所幸經送醫治療並無大礙。
國道警察楊梅分隊調查，張男向警方供稱，自己確實有喝酒，但是過10小時，已經有休息之後才會開車上路，他坦言開車時有使用「輔助駕駛」，在行經國道1號從五楊高架下來進入南向楊梅休息站區時，可能是偏移車道，不慎失控衝撞休息站區停車場內的2輛自小客車，造成2名駕駛受傷；經警方酒測，張男酒測值為0.41毫克，另2車駕駛酒測值均為0。
請繼續往下閱讀...
張男酒後駕車肇事後，2名受傷駕駛見車毀人傷、對方還酒駕，氣得提出傷害告訴，全案由警方依公共危險、傷罪嫌移送桃園地檢署偵辦，警方也進一步查出張男因酒駕早被吊扣駕照，且其車還借用其他車輛的車牌。
警方依道路交通管理處罰條例逐一開罰，包括駕駛執照業經吊銷、註銷仍駕駛小型車或機車，處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；牌照借供他車使用或使用他車牌照，可處汽車所有人3600元以上1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛。
警方呼籲用路人酒後（包含飲用任何含有酒精類食物，例如薑母鴨、燒酒雞）不得駕車。另開啟駕駛輔助系統，行駛中應隨時注意前方動態，雙手仍需緊握方向盤，如發生緊急狀況時，才能採取適當反應，以維護他人及自身行車安全。
此外，酒駕新規定去年3月31日上路，包含公布10年內第2次酒駕累犯者姓名，同行者連坐處分最高1.5萬元罰鍰等，期望達到嚇阻效果；如肇事致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。