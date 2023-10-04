命大！酒駕男駕車跌落6米深溪床獲救無大礙

嘉義縣中埔鄉嘉135-3線忠全橋發生車輛掉落橋下事故。（中埔警分局提供）

2023/10/04 14:19

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉嘉135-3線「忠全橋」今（4）日早上8點23分發生車輛掉落橋下事故，警方獲報趕赴現場協助，到場發現王姓男駕駛已自行脫困至溪邊草叢堆上等待救護，王某由救護車送往嘉義基督教醫院治療時，被驗出酒測值超標，警方將等其出院要求到案說明並依公共危險案函請嘉義地檢署偵辦，另詳細肇事原因仍有待調查釐清。

嘉義縣消防局是在8點26分獲報，指中埔鄉石硦村南勢埔「忠全橋」下發生事故請求協助，立即派遣中埔16、中埔91、三和71及三和91前往，到場後發現一台轎車掉落約6米深的橋下，43歲的男性傷者身體多處擦挫傷，意識清楚，由中埔91將傷者送往嘉義基督教醫院診治。

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警方初步調查，王姓男子獨自駕駛轎車沿中埔鄉嘉135-3線南往北方向行駛至上述地點，疑似因當下精神不濟，導致駕車不慎自行撞擊橋上護欄，並跌落至橋下約6公尺深的裸露溪床上，王男頭部及身體多處擦挫傷，經送往醫院救治後，所幸目前暫無生命危險。

案經警方調查，王男酒測值已超過標準值，將待王男出院後，通知到案說明並依公共危險案函請嘉義地檢署偵辦。

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嘉義縣中埔鄉嘉135-3線忠全橋發生車輛掉落橋下事故。（中埔警分局提供）

車輛掉落橋下，由拖吊車救援。（中埔警分局提供）

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