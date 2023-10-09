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好貴的車禍！千萬法拉利打滑失控衝對向 撞凹停路邊保時捷

銀色法拉利行經龜山區文化一路，疑因天雨路滑失控衝到對向車道，撞上停在路邊的白色保時捷。（記者鄭淑婷翻攝）

銀色法拉利行經龜山區文化一路，疑因天雨路滑失控衝到對向車道，撞上停在路邊的白色保時捷。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/10/09 21:47

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區今天下午發生一起「要價不斐」的車禍事故！一輛價值1500萬元的法拉利，行經文化一路往林口方向時，突然失控衝到對向車道，撞上停在路邊的保時捷，當時還有民眾在騎樓講電話，所幸閃得快才沒受到波及，僅法拉利副駕駛座乘客受到輕傷，警方初步調查，法拉利駕駛並無酒駕情形，肇禍原因有待進一步釐清。

據悉，當時石姓男子駕駛銀色法拉利GTC 4Lusso，沿龜山區文化一路往林口方向行駛，突然間整輛車失控衝到對向車道，車頭直直撞進停在路邊1輛白色保時捷，撞擊力道之大，法拉利車頭整個扭曲變形，保時捷左側車身遭撞凹，整輛車被撞進人行道，當時停在保時捷後方的貨車也遭波及，正好在騎樓的路人更是急忙閃避，駕駛的石男沒有受傷，車禍後有下車查看，副駕駛座乘客則受到輕傷。

目擊民眾說，當時車速滿快加上下雨，可能天雨路滑失控；警方獲報趕抵並對石男進行酒測，初步排除有酒駕情形，肇事原因有待進一步釐清，而這起法拉利撞保時捷事故，讓網友大嘆，GTC撞cayman718「好貴喔」、「一棟豪宅的殞落」，更是一場「馬與盾的對決」。

銀色法拉利行經龜山區文化一路，疑因天雨路滑失控衝到對向車道，撞上停在路邊的白色保時捷。（記者鄭淑婷翻攝）

銀色法拉利行經龜山區文化一路，疑因天雨路滑失控衝到對向車道，撞上停在路邊的白色保時捷。（記者鄭淑婷翻攝）

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