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北市消防員酒駕出車禍 判刑2月、降一級改敘

吳姓消防隊員酒駕肇事，判刑2月，降一級改敘。示意圖，與本案無關。（資料照）

吳姓消防隊員酒駕肇事，判刑2月，降一級改敘。示意圖，與本案無關。（資料照）

2023/10/04 19:14

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一名吳姓消防員7月間駕車時，不慎擦撞另輛汽車後方，幸無人傷亡，惟新北市深坑警分駐所到場酒測，赫見吳員酒測值高達每公升0.47毫克，依違反公共危險罪移送法辦。吳員被台北地院判刑2月，日前再被懲戒法院判降一級改敘，可上訴。

吳員為萬芳救災救護分隊隊員，7月13日下午6時48分許，駕駛自用小貨車行經新北市深坑，於過彎會車時，與對向一輛自小客車車尾發生擦撞，現場僅有車損，無人員傷亡。

深坑警分駐所員警到場處理，測得吳員吐氣所含酒精濃度為每公升0.47毫克，移送台北地檢署偵辦，北檢聲請簡易判決處刑，北院處吳員2月刑，得易科罰金6萬元，另併科罰金1萬5000元。

台北市政府考績委員會依照員工飲酒相關懲處標準表規定，認吳員嚴重影響北市府信譽，依公務員懲戒法第2條規定，移請懲戒法院審理。懲戒法院通知吳員，他未提出答辯。

懲戒法院指出，吳員除違反刑事法律，另有違公務員服務法第6條所定公務員應謹慎之旨，嚴重損害政府之信譽，為維護公務紀律，有予以懲戒必要。

懲戒法院表示，吳員身為萬芳救災救護分隊隊員，竟忽視酒後駕駛嚴重危害道路用路人安全，酒駕肇事，審酌他行為後坦承不諱，評議後判其降一級改敘，可上訴。

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