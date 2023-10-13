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查出毒品也不改口 通緝犯替「兄弟」扛酒駕還是破功

警員循線將陳男通知到車禍現場接受酒測。（民眾提供）

警員循線將陳男通知到車禍現場接受酒測。（民眾提供）

2023/10/13 18:10

〔記者王捷／台南報導〕洪姓毒品通緝犯替出車禍的陳姓友人頂替酒駕，但他被警方識破身分、身上被查出毒品，仍沒有出賣陳男，硬著頭皮堅稱車是他開的，直到有路人跟警員說出真相，洪男才嘆氣聯絡陳男稱「不是不挺兄弟」，要陳男回現場接受酒測，訊後警方將陳男以公共危險移送。

50多歲的陳姓男子今天凌晨從花園夜市一出來，就與他人發生車禍，由於他有喝酒，擔心酒駕被識破，所以趁機逃跑，用電話聯絡還在夜市的洪男頂替，40多歲的洪男涉詐欺、毒品案都沒去開庭，但他自己也不曉得被通緝，接了陳男的電話，立刻就趕到現場，配合警員調查。

警五分局警員在調查過程中，不僅查出洪男通緝身分，還在他身上查出安非他命和吸食器，雖然陳男就在附近假裝路人圍觀，但洪男仍沒有出賣他，直到熱心的路人提醒警員，洪男不是真正的駕駛，警員立刻調了監視器，果真發現陳男車了車禍馬上落跑。

洪男被戳破謊言後，他才連絡陳男稱，不是不挺兄弟，是被警方識破頂替伎倆，陳男才回到現場接受酒測，他的酒測值超標被依法移送，而洪男除了要面對之前的案件外，也被警方以毒品、頂替等多項罪名送辦。

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