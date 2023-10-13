毒品分裝場隱身老公寓雄警破門逮毒鴛鴦 女毒犯將臨盆

高雄警方直搗毒窟查獲大量毒品和改造槍枝。（民眾提供）

2023/10/13 14:36

〔記者許麗娟／高雄報導〕一對同居情侶陳男（41歲）、洪女（39歲）及友人許男（41歲），藏身高雄市鹽埕區七賢三路1棟老舊公寓內做為販毒、毒品分裝基地，高雄市警方獲報後組成專案小組長期跟監蒐證，日前持搜索票前往查緝，現場逮捕3人，並起獲大量改造手槍、海洛因、安非它命、愷他命、毒品咖啡包等，現場屋內不僅有2名幼童一同生活在毒窟，洪女也已懷孕並即將臨盆。

鹽埕分局今（13日）指出，日前執行「清源專案」，掌握同居情侶陳男、洪女，以及許男疑似非法持有大量毒品並販賣之情事，隨即由鹽埕分局主偵並結合前鎮、旗山分局組成專案小組，報請高雄地方檢署檢察官指揮偵辦，歷經多日跟監與蒐證，見時機成熟後，本月5日持搜索票前往洪女位於七賢三路租屋處查緝，查獲大量改造槍枝、子彈、毒品及相關分裝工具。

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據了解，陳男與洪女為同居情侶，租用老舊公寓掩人耳目，進行毒品分裝及販售據點，員警查緝時，發現陳男等3人均在屋內，屋內還有2名幼童同住，而洪女更已身懷六甲，且預計月底即將生產，不僅懷孕、吸毒，還讓2名小孩一同生活在毒窟，讓警方相當訝異。

警方在現場起獲改造手槍2把、子彈72顆、3級毒品卡西酮咖啡包470包（約800公克、土鳳梨包裝）、2級毒品安非他命13袋（約11公克）、1級毒品海洛因3包、大麻種子1包、3級毒品Ｋ他命2包及分裝袋、電子磅秤、記帳本等相關證物，警詢後將陳男等3人依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪移送高雄地方檢察署偵辦，另外陳男由高雄地方法院裁定羈押。

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高雄警方直搗毒窟，查獲毒鴛鴦持有改造手槍2把、子彈72顆。（民眾提供）

高雄警方查獲隱身在老舊公寓內毒窟，現場逮捕2男1女嫌犯，其中洪女不僅和2名小孩同住，她也即將臨盆。（民眾提供）

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