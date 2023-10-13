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首頁　>　社會

2女撂人談判還亮武士刀 見警到來秒龜縮改稱「誤會啦」

警方搜出武士刀。（記者徐聖倫翻攝）

警方搜出武士刀。（記者徐聖倫翻攝）

2023/10/13 15:57

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市板橋傳街頭鬥毆，同為28歲的黃姓、吳姓女子今凌晨0時許在板橋區四維路上起爭執並互相推擠拉扯，黃女的同夥一度亮出「武士刀」驚動附近住戶，警方獲報趕抵，2女趕緊改口稱「誤會」，但警方除了搜出武士刀，還在雙方車上搜出毒品殘渣袋，警詢後將黃、吳，以及雙方友人等一共4人法辦。

據了解，黃、吳各帶1名男性友人助陣，雙方分別開車來到板橋區四維路上談判，期間黃、吳2女吵得不可開交，兩女開始扭打拉扯，兩邊男性友人也加入打鬥，期間黃女的幫手從車上拿出武士刀示威，附近民眾聽聞嘈雜聲出門查看，發現竟有人當街亮刀，於是報案求援。

黃、吳雙方4人一見警方趕抵，除了即刻停止動作，黃女友人也馬上將武士刀收入刀鞘並丟進汽車內，黃、吳雙方趕緊向警方表示一切都是誤會，兩女直呼「認錯人了」，但警方仍依法進行盤查。

警方果然在黃女的車上發現武士刀，也分別在雙方車上搜出安毒殘渣袋，警方於是將4人逮回。警方表示，該武士刀初步檢查未開鋒，但仍將其送驗檢查是否具殺傷力，雙方4人被警方依毒品、違反社會秩序維護法等罪嫌送辦。

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警方控制現場並對雙方車輛進行搜索。（記者徐聖倫翻攝）

警方控制現場並對雙方車輛進行搜索。（記者徐聖倫翻攝）

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