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首頁　>　社會

擁槍毒販年賺暴利 警破毒窟並起出「黑蜘蛛」衝鋒槍

李姓男子與同夥共3人遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

李姓男子與同夥共3人遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2023/10/12 15:19

〔記者徐聖倫／新北報導〕32歲李姓男子販毒多時，新北市刑警大隊接獲線報蒐證，發現李男擁有「黑蜘蛛M4衝鋒槍」，警方不敢大意，前日埋伏於新北市板橋區某大樓，搗破李男毒品分裝場，起獲各式毒品及1把改造的黑蜘蛛，另也搜出多塊假車牌。

據了解，李男有多項毒品前科，涉嫌與妻子、葉姓友人一同販毒。警方上月接獲線報，對李男展開調查，發現他去年10月開始販賣毒咖啡，多半是熟客介紹，銷售範圍主要在雙北市，李男不法獲利1年來粗估3百萬。

警方發現，李男疑似為防黑吃黑，還在他的賓士座車上藏了1把黑蜘蛛，經過長期蒐證，警方確認李男的毒品分裝據點隱身在板橋區府中路一處民宅大樓，前日派員前往埋伏，見時機成熟破門而入，主嫌李男夫婦與同夥共3人措手不及，只能乖乖就逮。

警方在屋內搜出毒品咖啡包、海洛因、安非他命、卡西酮、分裝器具、真空封口機、假車牌等多項證物，並於李男的賓士車內查扣黑蜘蛛M4衝鋒槍1把及9發子彈。

李男向警方供稱，毒品、槍枝都是朋友寄放在他這邊的，對於販毒擁槍等一概不認，警詢後依毒品、槍砲等罪嫌，將李男夫婦與葉男共3人移送法辦。

警方在李姓男子的據點找出各式毒品。（記者徐聖倫翻攝）

警方在李姓男子的據點找出各式毒品。（記者徐聖倫翻攝）

警方搜出黑蜘蛛M4衝鋒槍。（記者徐聖倫翻攝）

警方搜出黑蜘蛛M4衝鋒槍。（記者徐聖倫翻攝）

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