無照酒駕連撞2車！男闖紅燈肇逃被逮慘了

無照又酒駕肇事的游男，駕駛的白色轎車車頭凹陷，還稱自己沒有撞到人。（民眾提供）

2023/10/13 08:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市建國二路與站西路口今（13日）凌晨2點多發生一起肇逃事故，2輛汽機車停等紅燈時，遭後方轎車追撞，警方到場後追上游男（32歲）駕駛的肇事車輛，發現游男喝得醉醺醺還裝痞直說自己沒有撞到人，其酒測值高達0.78，並查出游男無照駕駛且闖紅燈，最高將面臨14萬6400元罰鍰。

三民一分局長明所指出，遭撞的轎車駕駛郭男（20歲）與機車騎士王女（49歲）當時行經站西路往北方向至建二路口停等紅燈時，突遭游男開車從後方猛力撞擊，郭男的轎車當場被撞到180度迴轉並造成頸部挫傷，而王女則是倒地後脊椎及雙腳擦挫傷送醫，2人皆意識清醒、酒測值為0，而肇事游男不僅未停車，還闖紅燈往中山一路方向逃逸，現場還有1輛停等紅燈的機車則快閃幸運逃過一劫。

請繼續往下閱讀...

警方獲報後立即追上肇逃車輛並要求停靠路邊，駕駛游男下車時，員警立即聞到其全身散發酒味，不過游男直說「我又沒撞到人」，非常不配合並一度拒絕酒測，後酒測值高達0.78超標，為酒駕肇事，游男酒駕可處3萬元至12萬元罰鍰、肇事致人受傷逃逸可處3000元至9000元罰鍰、無照駕駛可處6000元至1萬2000元罰鍰、闖紅燈可處1800元至5400元罰鍰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方追上肇逃的游男，並將人帶回派出所偵辦。（民眾提供）

當時站西路上有1輛轎車和2輛機車在停等紅燈，游男駕駛的白色轎車（紅圈處）突從後方撞上，致1名轎車駕駛和1名騎士送傷。（民眾提供）

游男駕駛的白色轎車（紅圈處）肇事後闖紅燈逃逸。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法