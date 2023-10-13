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外役監受刑人車禍被查獲酒駕 北監：取消獄外作業並嚴懲

在法務部矯正署台北監獄服外役監的梁姓受刑人11日騎車外出發生車禍，遭新北警方查獲酒駕。北監12日說明，將取消梁的自主監外作業，依監規嚴懲。（資料照）

在法務部矯正署台北監獄服外役監的梁姓受刑人11日騎車外出發生車禍，遭新北警方查獲酒駕。北監12日說明，將取消梁的自主監外作業，依監規嚴懲。（資料照）

2023/10/13 00:14

〔記者闕敬倫／桃園報導〕在法務部矯正署台北監獄服外役監的梁姓受刑人，11日騎車外出發生車禍，遭新北警方查獲酒駕，警詢後依公共危險罪嫌送辦。台北監獄12日說明，將取消梁員的自主監外作業，依監規嚴懲，並將要求廠商密切掌握受刑人動態，加強不定時訪視及酒測抽檢。

梁姓受刑人因強盜等罪被判處12年10月，自2015年4月入監服刑，去年10月19日經法務部矯正署核准自主監外作業，在同年月25日外出工作，平日作息及表現無異狀，且符合假釋陳報規定。

11日下午1時許，台北監獄接獲協力廠商通知，指梁姓受刑人於工地作業的中午休息時間，騎車外出欲購買午餐，期間卻發生酒駕肇事，遭新北市林口警分局查獲。

台北監獄表示，北監得知消息後，立即啟動調查及通報機制，並與警方保持聯繫，經查該起車禍無人傷亡，但梁員觸犯公共危險罪，除依法配合移送偵辦外，將停止其自主監外作業，並按監規嚴懲。

台北監獄強調，北監平日再三嚴囑自主監外作業受刑人在外應遵守紀律，不得有飲酒等違紀行為，並於每日返監時實施酒測及安檢等措施。未來除持續審慎辦理自主監外受刑人遴選，將要求廠商應密切掌握受刑人作業動態，並加強不定時訪視及酒測抽檢，延續推動自主監外作業政策，以協助受刑人順利復歸社會。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

在11日下午1時許，台北監獄接獲協力廠商通知，指梁姓受刑人於工地作業的中午休息時間，騎車外出欲購買午餐，期間卻發生酒駕肇事，遭新北市林口警分局查獲。（記者闕敬倫翻攝）

在11日下午1時許，台北監獄接獲協力廠商通知，指梁姓受刑人於工地作業的中午休息時間，騎車外出欲購買午餐，期間卻發生酒駕肇事，遭新北市林口警分局查獲。（記者闕敬倫翻攝）

梁姓受刑人因強盜等罪被判處12年10月，自2015年4月入監服刑，去年10月19日經法務部矯正署核准自主監外作業，在同年月25日外出工作，平日作息及表現無異狀，且符合假釋陳報規定。（記者闕敬倫翻攝）

梁姓受刑人因強盜等罪被判處12年10月，自2015年4月入監服刑，去年10月19日經法務部矯正署核准自主監外作業，在同年月25日外出工作，平日作息及表現無異狀，且符合假釋陳報規定。（記者闕敬倫翻攝）

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