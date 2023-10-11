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男子PO文控「吃個早餐也收拒測罰單」 警打臉：酒駕辱罵他人

林男酒駕且與人發生行車糾紛後，跑到附近早餐店吃早餐。（記者鄭淑婷翻攝）

林男酒駕且與人發生行車糾紛後，跑到附近早餐店吃早餐。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/10/11 13:23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市37歲林姓男子在臉書控訴，第一次遇到這種事情，吃個早餐要被警察酒測，還在早餐店內被開拒測罰單；對此，警方表示，林男被控酒後駕車且與人發生行車糾紛，循線掌握他跑到早餐店，因林男拒絕酒測遂依法予以告發，同時移置保管其車輛。

警方表示，案發於本月8日上午11點05分，桃園警分局中路派出所獲報，指桃園區泰昌七街發生行車糾紛，員警隨即趕抵現場，當事人表示，騎機車行經泰昌七街與宏昌五街口，與另1輛機車險些發生擦撞，因沒有碰撞所以繼續前進，豈料，對方騎士卻尾隨追來口出「三字經」辱罵，因他情緒激動、渾身酒氣，因此不想理會，避免不必要的衝突。

警方調閱周邊監視器掌握該騎士行進方向，15分鐘內在桃園區國際路一段某早餐店找到涉案的林男，員警請他配合實施酒測，亦有監視器畫面為證，林男拒絕且不斷跳針問員警「現在幾點了」，之後又拿出藥酒說「我剛才邊吃早餐邊喝藥酒不行嗎」，同時開啟手機直播向網友取暖，員警3次告知權益並請他配合施測，林男又說「累了」，直接趴在桌上睡覺，員警見他拒絕接受酒測，遂依法予以告發，同時移置保管其車輛，並非無緣無故對吃早餐的林男酒測、開拒測罰單。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林男酒駕且與人發生行車糾紛後，跑到附近早餐店吃早餐。（記者鄭淑婷翻攝）

林男酒駕且與人發生行車糾紛後，跑到附近早餐店吃早餐。（記者鄭淑婷翻攝）

林男在臉書控訴，他第一次遇到這種事情，吃個早餐要被警察酒測，還在早餐店內被開拒測罰單。（擷取自臉書）

林男在臉書控訴，他第一次遇到這種事情，吃個早餐要被警察酒測，還在早餐店內被開拒測罰單。（擷取自臉書）

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