彰化縣警局停車場抓未停停車格汽機車 基層警反彈

彰化縣警局露天停車場未停在停車格內的機車今天都被貼公告單，16日未依規定停放的警察人員都將懲處。 （記者湯世名攝）

2023/10/13 21:48

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局有鑑於露天停車場有許多汽、機車未按規定停在停車格內，車輛亂停有礙觀瞻，決定從16日起針對違停車輛拍照登記，未依規定將汽、機車停在停車格內的警察人員都將予以懲處，今天相關違停車輛還都被貼公告單，引發基層不滿「是要我們停到哪裡？」

彰化縣警局後勤科人員今天在警局露天停車場針對未停放在停車格內的汽、機車全部張貼公告，要求所屬同仁依規劃停車格停放，新修訂的「本局辦公大樓停車場管理規定」定於16日實施，屆時後勤科針對違停車輛，將依規定拍照登記據以懲處。

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今天有許多下班要騎機車的警察人員發現車上被貼公告，看到公告時直呼「誇張」，有人認為，他們這樣停車已行之多年，從未被視為是違規停車，此時卻要他們依規定把車停到停車格內，但警局地下停車場早已爆滿，是要他們把車停到哪裡？難道是要他們把車停到警局外面的機車停車格？認為警局矯枉過正。

後勤科長蕭啟東表示，露天停車場長期停車亂象遭人詬病，他們最近把許多公務車調整到地下停車場，讓露天停車場增加停車空間，騎機車的同仁則可把車停在警察局外的機車停車格，解決停車亂象。

彰化縣警局露天停車場未停在停車格內的機車今天都被貼公告單，未依規定停放將被懲處，引發反彈。 （記者湯世名攝）

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