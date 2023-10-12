罰單當停車費？2千萬勞斯萊斯霸佔小黃停車格 13度挨罰沒在怕

這輛新車價2000多萬元的勞斯萊斯，今年初至今，因佔用計程車專用停車格，被警方開罰13次。（民眾提供）

2023/10/12 17:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一輛新車價高達2000多萬元的勞斯萊斯豪車，這一年來，多次停在台中市北區的「計程車專用停車格」，被民眾屢次舉發，更有人質疑是多次霸佔小黃專用停車格的路霸，台中市警局二分局指出，這輛豪車今年初至今，在同路段佔用「計程車專用停車格」，已被員警舉發13件的違規停車，罰單共計7800元（以最低600元計算），不過，有人認為上述罰鍰金額低，對有錢的車主宛如九牛一毛，沒有遏止之效。

上述違規地方，位於台中市北區的一中商圈附近，此商圈周圍停車位一位難求，但在錦南路（益民商圈附近）上有4格的「計程車專用停車格」，民眾指稱，常有一輛勞斯萊斯的魅影（新車價2000多萬元）佔用此處計程車的專用停車格，且這輛豪車不是首次佔用，以前也曾被目擊佔用「計程車專用停車格」。

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中市警局二分局指出，今天上午民眾舉報勞斯萊斯佔用「計程車專用停車格」，但警方抵達時，這輛豪車已駛離，該分局統計顯示，從今年初至今，這輛豪車在一中商圈周圍，相同的違規停車行為，警方依「道路交通管理處罰條例」第56條規定，「自用汽車在營業汽車招呼站停車車」，處600元至1200元罰鍰，已共開罰13張，罰單以600元計算，共計7800元。

另外，二分局也強調，該分局今年初至今，於相同地點，違停於「計程車專用停車格」的車輛，共舉發185件（含此勞斯萊斯的13件），第二分局已加強上述該路段的違停取締任務，以改善停車秩序。

警方統計顯示，這輛勞斯萊斯豪車，今年於同路段佔用計程車專用停車格，已被警方開罰13次，罰單約7800元。（民眾提供）

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