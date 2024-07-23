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8+9不滿遭少年嗆聲 撂惡煞闖民宅砍傷

呂姓男子不滿遭嗆，今天凌晨撂人到板橋民宅砍殺巫姓少年，警方迅速逮捕主嫌呂男及曹女，查扣西瓜刀，續追在逃嫌犯。（記者吳仁捷翻攝）

呂姓男子不滿遭嗆，今天凌晨撂人到板橋民宅砍殺巫姓少年，警方迅速逮捕主嫌呂男及曹女，查扣西瓜刀，續追在逃嫌犯。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/23 14:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋幸福路一處民宅今天凌晨傳出鬥毆，警方到場，發現一名16歲巫姓少年身受刀傷，警方掌握兩車犯案，今天凌晨在板橋逮獲主嫌陣頭咖呂男及其女友曹女搭乘賓士車，車上起出西瓜刀等證物；警方調查，巫姓少年近來在Telegram嗆昔日大哥哥呂姓男子，呂嫌得知巫姓少年藏身友人住處，撂人砍他洩憤，警方續追3名在逃犯嫌。

警方調查，今天凌晨4時許獲報，板橋幸福路傳出鬥毆案，警方到場，發現16歲巫姓少年遭友人呂男等5人闖入持刀砍傷，巫嫌左手2處刀傷，送醫救治無大礙。

警方過濾監視器，掌握2部涉案車輛，今天清晨5時30分在板橋區永豐街查獲主嫌20歲呂男及25歲曹女這對情侶；呂嫌、曹嫌辯稱，跟巫姓少年是朋友，但巫姓少年近來說話很不客氣，常在群組裡面嗆他，對呂嫌不尊重，雙方在群組內結怨。

巫姓少年近來又在群組上嗆呂嫌，呂嫌氣不過，今天凌晨得知巫姓少年行蹤，撂人持刀到該處尋仇，衝上樓就朝巫男砍殺多刀，隨後鳥獸散。

警方今天清晨5時30分，到永豐街逮獲呂嫌及曹女時，呂嫌下車買飲料，見警上門毫無悔意，被警方上銬逮回；呂嫌及其女友辯稱，只想給對方教訓，警方仍待緝捕3名在逃同夥到案，釐清全案。

呂姓男子不滿遭嗆，今天凌晨撂人到板橋民宅砍殺巫姓少年，警方迅速逮捕主嫌呂男及曹女，查扣西瓜刀，續追在逃嫌犯。（記者吳仁捷翻攝）

呂姓男子不滿遭嗆，今天凌晨撂人到板橋民宅砍殺巫姓少年，警方迅速逮捕主嫌呂男及曹女，查扣西瓜刀，續追在逃嫌犯。（記者吳仁捷翻攝）

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