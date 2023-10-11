紅、黃線違停民眾檢舉難度高？新法修正 56項違規仍難逃

民眾也常因時間緊迫或貪圖一時方便逆向停車，殊不知已經違規。（記者吳昇儒攝）

2023/10/11 05:30

記者吳昇儒／專題報導

紅、黃線違停數量龐大，民眾檢舉後造成警力吃緊，立法院曾修正道路交通管理處罰條例，不開放民眾檢舉紅、黃線違停，改請民眾撥打一一○到場協助。讓不少投機民眾認為，停在紅、黃線上，遇到警察再離開即可，但立法院已於四月份通過修正案，新增若在人行道、行人穿越道、橋樑、快車道、學校、車站等場所臨停，民眾一樣可以檢舉。

立院四月已通過修正案

警方指出，雖然平常路旁的紅、黃線違停，依現行規定仍須請民眾撥打一一○找警察協助，但立法院已於今年四月十四日三讀通過「道路交通安全管理處罰條例」修正案，將原本的四十六項檢舉項目，新增到五十六項，恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停、違停車輛；更新增在橋樑、圓環、隧道、快車道等處及重要交通設施（如機場、車站、碼頭）、學校等公共場所與消防栓、不依順行方向停車車輛，民眾得檢具證據檢舉。

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路口、巷口十公尺內 無紅線也禁停

另外，民眾都知道紅線禁止停車，但可能有很多人不知道距離路口十公尺內停車也會挨罰。基隆市警察局交通隊副隊長吳誌權指出，距離交叉路口、巷口十公尺處不論有無劃紅、黃線，也都不可以停車（包含臨時停車），且民眾也可以逕行檢舉，將可罰六百元以上、一千兩百元以下罰鍰。

警方呼籲民眾，若真有停車需求，應找合適的停車地點，不要貿然違規停車，以免造成交通阻礙，且易發生危險。

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