法扶會20週年茶會 蕭美琴請託各界推舉大法官

副總統蕭美琴出席法律扶助基金會二十週年感恩茶會。（記者陳逸寬攝）

2024/07/23 14:35

〔記者溫于德／台北報導〕法律扶助基金會今舉行成立20週年感恩茶會，副總統蕭美琴肯定法扶會提供民眾法律扶助，也期待未來能打造更具可近性、普及性與方便性的法律服務系統；蕭美琴表示，總統賴清德已任命她擔任下一屆大法官審薦小組的召集人，歡迎也拜託各界推舉。

今同樣與會還包括司法院長許宗力、法務部長鄭銘謙、全國律師聯合會副理事長盧世欽，以及法扶會董事長陳碧玉等人。

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許宗力說，依社會國憲法，要求國家必須負起義務保護弱勢族群，而法扶的目的，是要協助弱者者能平等進用司法，也就是說，法扶是憲法社會的延伸；許認為，法扶基金會的成立，是跨世代的里程碑。

鄭銘謙提到，弱勢民眾面臨訴訟時經常感到無助，而法扶會提供法律扶助，則落實憲法保障的平等權；鄭說，過去20年來，法扶是弱勢者最棒的法律事務所，每件訴訟都意味希望重生，作為法務部會持續與法扶會合作，拉近法律與民眾的距離。

盧世欽表示，法律扶助品質的提升與鼓勵律師參與法扶，是與律師相關的兩個議題，希望法扶未來更貼進社會的需求，達成濟弱扶傾。

陳碧玉說，法扶宗旨是保障人民的司法近用權、平等權，而法扶會在全台成立22個分會，法扶律師也參與多起集體訴訟案，這些集體訴訟須由國家支援作為後盾，否則無法達成，「一個人走得比較快、一群人走得比較遠」；陳期待法扶走向下一個20年。

法律扶助基金會二十週年感恩茶會，檢察總長邢泰釗（左起）、法務部長鄭銘謙、司法院長許宗力、副總統蕭美琴、法扶基金會董事長陳碧玉、全國律師聯合會副理事長盧世欽。（記者陳逸寬攝）

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