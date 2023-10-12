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日月潭雙十4天連假交通整頓 9成紅單是違停

日月潭每逢連假車流量激增，南投警方加派人力進行交通維護。（資料照，記者謝介裕攝）

日月潭每逢連假車流量激增，南投警方加派人力進行交通維護。（資料照，記者謝介裕攝）

2023/10/12 07:47

〔記者謝介裕／南投報導〕此次雙十節連假，日月潭交通秩序特別紊亂，引發民眾怨聲載道，南投警方遂順應民意加強交通整頓，並於今日公布彙整各派出所取締開單資料，4天連假總共開出43張（件）告發單，且高達9成都是違規停放在劃有紅線或黃線的禁停區域，遂依道路交通管理處罰條例相關規定，對違規民眾處600元罰鍰，初估約可為公庫進帳2.5萬元。

南投縣警察局交通隊進一步表示，據日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）統計，今年雙十節遊客量總共7萬7000人次，與過往3天以上連假的遊客量差不多，但此次交通特別壅塞，研判與日月潭伊達邵立體停車場施工興建有關，因此在該停車場未完工前，將把日月潭列為交通維護的重點區域，尤其星期假日期間更會加派警力不定期、不定時加強巡邏、稽查，同時呼籲遊客勿存僥倖，不然，返家後便可能收到警方寄出的紅單。

日管處表示，日月潭伊達邵停車場位在環潭公路旁，原先停車場可停放大型汽車16輛、小型汽車55輛，目前改建施工中的立體停車場係2層樓設計，規劃可停放的大車為14輛、小車則是144輛，車位較改建前增加約2.5倍，所須經費約1.9億元，預計明年底完工，屆時，缺乏停車位的問題獲大幅改善，相信民眾亂停車引民怨的亂象，也可望迎刃而解。

位於日月潭環潭公路旁的伊達邵停車場，目前已不對外開放，並將改建成2層樓的立體停車場。（記者謝介裕攝）

位於日月潭環潭公路旁的伊達邵停車場，目前已不對外開放，並將改建成2層樓的立體停車場。（記者謝介裕攝）

日管處就日月潭伊達邵立體停車場預定地積極進行整地施工情形。（記者謝介裕攝）

日管處就日月潭伊達邵立體停車場預定地積極進行整地施工情形。（記者謝介裕攝）

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