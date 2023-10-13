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割少女喉嚨、槍殺證人 中市「雙桶屍」7嫌判賠死者家屬1257萬

警方於苗栗山區，挖出裝有黃姓證人的桶子。（資料照）

警方於苗栗山區，挖出裝有黃姓證人的桶子。（資料照）

2023/10/13 15:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子徐德益與共犯王閔正等7人，於2020年底犯下轟動全台「雙桶屍」命案，其中，徐德益與陳姓少女（現為夫妻）、王閔正3人，用割喉等兇殘手法殺害蔡姓少女，徐、王另與共犯等7人，毆打槍殺黃姓證人，刑事部分判決徐德益兩個死刑，王判處無期徒刑，其餘11年6月至無期徒刑，目前上訴中；民事部分，台中地院判決徐、王與陳姓少女，連帶賠償蔡姓少女父母共892萬元，徐、王等7人連帶賠償黃姓證人的母親與女兒365萬元，合計1257萬餘元，可上訴。

判決書指出，「雙桶屍」死者是未成年蔡姓少女與黃姓男子（證人）；徐德益（現年36歲）因犯下強盜案等罪判刑10年半，2015年出獄後，從事土地仲介與貸款，聘僱男子王閔正（現年27歲），徐男結交離家出走的陳姓少女為女友（之後結婚），王閔正則與蔡姓少女交往，陳姓少女卻與蔡姓少女相處不睦。

之後，徐男受人委託買地，卻把買家的300餘萬元花光，擔心自己還在假釋期間，又與陳姓少女同居恐被蔡姓少女報警告發，遂萌生殺害蔡姓少女之意，再把鯨吞300餘萬元嫁禍給「不會講話的死人」，2017年5月，徐男與陳姓女友、王男3人，先灌蔡姓少女喝酒，3人持鐵鎚敲擊、用剪刀、菜刀割頸，屍體裝入桶內，藏在徐男老家。

至於殺害50多歲黃姓男子（證人）部分，徐德益於2018年代辦何姓男子的土地貸款案，卻擅自賣地侵佔2600餘萬元售地所得，何男對徐男等人提起詐欺罪告訴，徐男夥同王閔正等共犯7人，趁台中地檢署於2019年6月5日開偵查庭，想綁架殺害何男，何男卻沒出庭，而是證人黃男出庭，他們將黃男挾持到太平山區殺害，遺體塞入桶子，棄置苗栗銅鑼山區。

蔡女的父親與母親（已離婚）分別提出損害賠償之訴，兩人強調，徐德益與女友陳姓少女、王閔正，3人用兇殘手段殺害女兒，導致父母與女兒天人永隔，身心痛苦難以言喻，應賠償1200萬元給蔡父、809萬元給蔡母；徐、王等3人答辯說，死者蔡姓少女逃家，父母沒有積極協尋，有保護教養上的過失之責，適用於「過失相抵原則」，台中地院判決，徐、王與陳姓少女，應賠償蔡父240萬元，賠償蔡母652萬元，合計892萬餘元。

至於黃姓證人部分，其母親與女兒控告徐德益等7人，索賠共665萬餘元，台中地院判決這7人，應連帶賠償黃姓證人之母193萬餘元、女兒172萬餘元，合計365萬餘元，可上訴。

台中地院判決犯下「雙桶屍」的首惡徐德益等7人，連帶賠償兩死者家屬共計1257萬元。（翻攝自臉書）

台中地院判決犯下「雙桶屍」的首惡徐德益等7人，連帶賠償兩死者家屬共計1257萬元。（翻攝自臉書）

警方於徐德益的老家，發現裝有蔡姓少女屍體的藍色桶子（圖中）。（資料照）

警方於徐德益的老家，發現裝有蔡姓少女屍體的藍色桶子（圖中）。（資料照）

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