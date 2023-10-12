南投非主力派出所10/16起恢復24小時運作 基層怒沒補人

南投縣非主力派出所訂16日起全面恢復24小時有警力駐守，引發基層反彈。（記者佟振國攝）

2023/10/12 19:16

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣偏鄉小型派出所今年元月起實施合署辦公與聯合執勤，但引起在地民眾質疑與反對，縣警局則訂16日起，將因合署辦公半關閉的派出所全面恢復為24小時有警力駐守，但又遭基層員警上網砲轟，指在警力增補未完全到位下貿然實施，只會更加重員警負擔，縣警局則表示，目前縣內小所警力原則維持4人，可視處理案件狀況由分局機動進行警力支援調度。

公務員服務法修正後包括警察、消防1天工作不超過12小時，縣內警力更加吃緊，縣警局今年起透過非主力派出所合署辦公與聯合執勤舒緩警力缺口，由於大部分小所夜間不派員駐守，引起地方民眾抱怨並爭取恢復，縣長許淑華則是同意分3年增補欠缺的87名警力，非主力所則分階段逐步恢復24小時運作，但傳出10月16日起就要全面恢復，引起基層員警反彈。

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員警認為在警力沒有完全補足到位的情形下貿然恢復，只會造成只有3、4名警力的小所面臨更大壓力，扣除人員輪休等因素，1天可能只剩2人上班，早、晚各12小時，2名警力要應付所有案件，完全不考量「單兵作戰」的安全風險。

縣警局則表示，16日起小所全面恢復24小時有警力駐守，也是回應地方民眾需求，今年先透過員警統調、警專畢業生分發增補，縣內小所原則警力維持4人，若遇案件處理則視案件狀況由分局勤務指揮中心進行警力支援調度。

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