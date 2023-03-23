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    合署辦公惹怨！南投警非主力派出所 3階段恢復24小時運作

    南投縣警方礙於警力不足實施合署辦公，惟受到民眾抱怨並要求恢復，縣警局在縣府同意增列警力後，將分3階段恢復非主力所24小時運作，像南投分局的新佳派出所，23日起就恢復獨立運作。（記者劉濱銓攝）

    南投縣警方礙於警力不足實施合署辦公，惟受到民眾抱怨並要求恢復，縣警局在縣府同意增列警力後，將分3階段恢復非主力所24小時運作，像南投分局的新佳派出所，23日起就恢復獨立運作。（記者劉濱銓攝）

    2023/03/23 18:09

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣警力不足，縣警局今年起實施聯合服務勤「合署辦公」，透過非主力派出所夜間不派員駐守，舒緩警力缺口，但卻引發地方民眾抱怨並爭取恢復，南投縣政府在縣長許淑華同意分3年增列警力預算員額後，今（23日）起「非主力所」分階段派員於晚間8點至隔日早上8點駐守，逐步恢復24小時運作。

    南投縣警局指出，第一階段從本月23日起，南投分局新佳派出所恢復獨立運作，其餘10個非主力所除維持目前早上8點至晚上8點的守望勤務，並增加夜間執勤，即恢復成過去的24小時運作。

    第二階段4月13日起，草屯分局復興派出所派員夜間執勤，恢復24小時運作；第三階段其餘28所非主力所，預計在6月員警定期請調，以及10月警專畢業生分發後，會視警力增補情形，逐步全面恢復24小時運作。

    縣警局表示，今年起實施「合署辦公」，將鄰近的分駐所或派出所進行聯合服勤，警力集中至各主力所共46所服勤，非主力所共40所，僅在上午8點至晚上8點派員警守望，深夜不派員駐守。

    縣內有90個分駐（派出）所，扣除仁愛分局眉原所、清流所、萬豐所，以及靜觀所於2002至2003年間已與其他所組合辦公，實際運作為86所，其中凌晨0點至清晨6點可關門的值宿所共有70所，惟員警每日勤務常超過12小時，難以符合新制勤休規定。

    惟實施「合署辦公」後，卻因縣內非主力所多位在山區，以致在地居民多次透過民代反映，要求恢愎派出所24小時均有員警駐守。

    目前縣警局編制員額1610人，縣府去年核列預算員額1523人，未獲核列預算員額87人，但在縣府同意增列預算員額後，日前已函報內政部警政署辦理請增作業，即日起分階段恢復非主力所24小時運作，並恢復專責副所長，以提供民眾即時服務。

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