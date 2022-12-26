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    埔里分局今試辦派出所合署辦公聯合執勤 明年元旦正式上路

    埔里分局今起試辦派出所合署辦公聯合執勤，隆生派出所將與埔里派出所配合。（圖由埔里分局提供）

    埔里分局今起試辦派出所合署辦公聯合執勤，隆生派出所將與埔里派出所配合。（圖由埔里分局提供）

    2022/12/26 10:15

    〔記者佟振國／南投報導〕針對大法官釋憲要求輪班制公務機關3年內檢討人員服勤時數，警察機關也必須遵行，但偏鄉小型派出所警力不足首當其衝，南投縣埔里分局研議派出所進行合署辦公聯合執勤，今天起展開試辦1週，明年1月1日正式上路。

    埔里分局表示，轄內包括埔里鎮、國姓鄉有12個分駐、派出所，除了埔里鎮的鯉潭派出所之外，將由埔里所與隆生所、愛蘭所與桃米所、史港所與合成所進行合署辦公聯合執勤，國姓鄉則是國姓所與長流所及梅林所、北山所與長壽所規劃聯合執勤，明年1月1日正式實施，今起展開試辦，依照執行的過程及勤務方式，廣納基層員警及地方人士的意見做「滾動式修正」，確保警察勤務執行無縫接軌並維護轄區治安不中斷。

    不過，警方的這項措施，還是引起不少偏鄉居民的質疑，在先前舉辦的地方說明會中表達反對立場，民眾認為以台14中潭公路穿越草屯、國姓、埔里等3鄉鎮，未來派出所進行合署辦公聯合執勤，從草屯豐城派出所至國姓北山派所的沿路恐現警力空窗。

    埔里分局表示，派出合署辦公聯合執勤非外界所傳的裁撤派出所，各派出所仍依轄區相關治安、交通狀況編排值班勤務，不會影響民眾報案及為民服務工作，聯合執勤後，警力可以集中運用，提升線上巡邏班次，增加見警率及機動性，降低單警服勤危險性，保障民眾生命財產安全，未來也會廣納基層員警及地方人士的意見做「滾動式修正」，確保警察勤務執行無縫接軌並維護轄區治安不中斷。

    埔里鎮合成派出所將與史派出所合署辦公聯合執勤。（圖由埔里分局提供）

    埔里鎮合成派出所將與史派出所合署辦公聯合執勤。（圖由埔里分局提供）

    埔里鎮桃米派出所將與愛蘭派出所合署辦公聯合執勤。（圖由埔里分局提供）

    埔里鎮桃米派出所將與愛蘭派出所合署辦公聯合執勤。（圖由埔里分局提供）

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