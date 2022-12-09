派出所警察不見了？ 台南市警局做出回應

新營分局在柳營的果毅派出所實施集中警力到柳營分駐所，白天只有1警上班，晚上民眾可用打電話報案，派出所前留有告示。（記者楊金城攝）

2022/12/09 21:43

〔記者楊金城／台南報導〕許多民眾發現不少台南市基層派出所的警察「不見了」，白天只剩1警值班，憂心派出所整併被裁掉，不利報案求助，地方治安沒有保障。台南市警察局今天（9日）回應，12月起，南市有44個派出所（值宿所）試辦警力集中勤務，派出所警力整併到主力所，並不是要裁撤派出所。

警力整併合署辦公非裁派出所

台南市有16個分局，12月起試辦警力整併到主力所合署辦公，44個派出所大多位在溪北的4人所、5人所的派出所，派出所只留所長、副所長1或2人從上午8點上班到晚上8點。有民眾報案，就由主力所派員處理。

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這是因應公務員服務法修法，規定所屬公務員延長辦公時數上限，每日連同正常上班時數不得超過12小時、每月不得超過60小時，2023年元旦施行。

警力集中主力所試辦後，偏遠地區的民眾在白天只會看到1警值班，因此憂心治安維護、民眾報案無法及時獲得協助，部分地區更憂心派出所被整併裁掉。

1位主力所所長說，值班所白天有員警值班，受理報案不受影響，民眾晚上打電話也會轉接到主力所或打110。

基層員警說，派出所員警少，扣掉一半人休假，還要值班，難兼顧處理案件和巡邏，集中警力不但符合上班法令，主力所警力彈性調度兼顧治安需求。

南市警局說，因應上班、超時服勤時數的輪班輪休要求，並為保障員警健康權與工作權，兼顧轄區治安、交通及為民服務工作，南警去年在白河分局東河派出所等10個值宿所先行試辦警力集中勤務制度，因成效良好，本月1日起推動各分局所屬 44 個值宿所或因警力無法因應新法服勤方式的分駐所、派出所全面試辦。

台南市警察局說，採行警力集中勤務制度，派出所不會裁併，維持原編制，值班、受理報案與為民服務工作不打折，人員調度更彈性、強化巡邏密度，並保障員警健康。

南警試辦派出所集中警力調度，強化治安、交通和為民服務勤務。（警方提供）（記者楊金城攝）

新營分局在柳營的重溪派出所實施集中警力到柳營分駐所，白天只有1警上班，變成值班所，沒有裁撤。（記者楊金城攝）

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