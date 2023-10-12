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童仲彥詐領助理費5萬餘元入監 今假釋出獄

前台北市議員童仲彥被控於議員任內詐領助理費新台幣5萬餘元，判刑3年10月定讞，去年3月入監服刑，日前獲准假釋。高院昨天裁准童仲彥假釋中付保護管束，今天即可出監。（資料照）

前台北市議員童仲彥被控於議員任內詐領助理費新台幣5萬餘元，判刑3年10月定讞，去年3月入監服刑，日前獲准假釋。高院昨天裁准童仲彥假釋中付保護管束，今天即可出監。（資料照）

2023/10/12 16:41

〔中央社〕前台北市議員童仲彥被控於議員任內詐領助理費新台幣5萬餘元，判刑3年10月定讞，去年3月入監服刑，日前獲准假釋。高院昨天裁准童仲彥假釋中付保護管束，今天即可出監。

台灣高等法院裁定指出，童仲彥因犯貪污治罪條例經判刑定讞，並於監獄執行中，今年10月5日獲法務部矯正署核准假釋，由台灣高等檢察署向高院聲請假釋中付保護管束，合議庭裁定童仲彥付保護管束，可抗告。

全案起於，童仲彥被控於民國100年10月間假借以每個月3萬元價碼，聘用蔡姓男子當助理，並向台北市議會申請自聘公費助理補助費；但實際上，童仲彥未聘用蔡男，詐取公費助理補助費12萬3842元。台北地檢署依貪污治罪條例將童仲彥起訴。

一審台北地方法院依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，判處童仲彥有期徒刑7年6月、褫奪公權4年；偽造文書罪有期徒刑5月，得易科罰金。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，童仲彥就偽造文書部分，撤回上訴而確定。

二審認定，蔡男確實沒有做助理工作，但童仲彥有自費聘請陳姓女助理4個月，月薪1萬8000元，共計7萬2000元，經扣除7萬2000元，童仲彥實際詐領金額為5萬1842元，改判處3年10月、褫奪公權2年。

童仲彥不服判決，上訴三審。最高法院認為，二審判決並無違背法令，去年2月駁回童仲彥上訴定讞；童仲彥於同年3月入監服刑。

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