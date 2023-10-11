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陽台吵架摔落險喪命 女友仍護情郎稱不記得

高雄林園警分局轄區發生情侶吵架，男方竟疑似推女生下陽台，差點鬧出命案。（資料照）

高雄林園警分局轄區發生情侶吵架，男方竟疑似推女生下陽台，差點鬧出命案。（資料照）

2023/10/11 12:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓男子和郭姓女友在陽台喝酒聊天時吵架，民眾聽到爭吵聲查看，親眼看到吳男把郭女推下樓，導致郭女全身多處骨折差點喪命，事後郭女稱不記得發生什麼事替男友脫罪，但檢方根據目擊證人供詞及相關事證，依殺人未遂罪起訴吳男。

檢方指出，今年8月28日凌晨1點多，吳姓男子（40歲）和郭姓女子在大寮鳳林一路住處的2樓陽台聊天喝酒，兩人突然開始吵架，由於正值深夜，詹姓民眾聽到爭吵聲探頭查看時，親眼看到吳男推了郭女一把，導致郭女從2樓陽台處摔落，詹女趕緊請附近麵攤的老闆娘報警。

身上多處骨折的郭女送醫搶救後挽回一命，涉嫌殺害女友的吳男也被警方逮捕。檢方偵查時，吳男坦承與女友發生爭執，但否認推人下樓；郭女也替男友脫罪，警訊時聲稱男友腳受傷，她是想扶男友被拒絕，男友揮手時不慎碰到她，是她自己重心不穩才會摔下陽台。

檢方偵訊時，郭女又改口記不得發生什麼事，只記得到醫院急救時，醫生說她運氣很好，肋骨斷了沒有插到肺臟和心臟，不然命就不在了。檢方根據詹姓女子目擊證詞及相關事證，認定吳男推女友下樓害她重傷差點慘死，偵結後依殺人未遂罪起訴。

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