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引爆男涉4大罪 可判10年以上

嘉義和聯境金虎爺會遶境活動爆炸案，造成廿八人受傷，檢警查出是男子趙偉志引爆其所製造的爆裂物。（資料照）

嘉義和聯境金虎爺會遶境活動爆炸案，造成廿八人受傷，檢警查出是男子趙偉志引爆其所製造的爆裂物。（資料照）

2023/10/08 05:30

〔記者林嘉東／台北報導〕嘉義和聯境金虎爺會遶境活動爆炸案，造成廿八人受傷，檢警查出是男子趙偉志引爆其所製造的爆裂物。律師陳宗豪認為，這起重大爆炸案，雖無人死亡，但趙男明知在宗教遶境活動中引爆爆裂物，恐造成不特定多數人嚴重傷亡，仍故意引爆，有殺人的不確定故意，涉犯殺人未遂罪，且造成多人受傷，犯罪情節重大，加上他還涉多罪，可判刑十年以上。

陳宗豪指出，趙男在人群眾多的地點引爆爆裂物，無異於蓄意殺人，犯行跟殺人罪一樣重，但因無人不幸往生，檢方才起訴趙男殺人未遂；由於殺人罪刑度為十年以上之罪，司法實務上，殺人未遂罪刑度一般也會從五年起算。

陳宗豪表示，檢方已在趙男家中查獲化學物品，若比對與爆炸現場採集的跡證相符，確認現場爆裂物是趙男製造，趙男另觸犯槍砲彈藥刀械管制條例第七條第一項「製造爆裂物」罪，可處七年以上徒刑。

趙男引爆爆裂物，還觸犯刑法「無正當理由使用炸藥之爆裂物爆炸，致生公共危險罪」，可處一年至七年徒刑；若因而致人於死，可處七年至無期徒刑，致重傷可處三年至十年徒刑。

陳宗豪說，警方在趙男住處查獲長槍，若鑑定認定有殺傷力，則觸犯槍砲條例「未經許可持有具殺傷力槍械罪」，可處五年以上有期徒刑。

法界指出，由於他至少涉及四大罪，未來司法審理後，極可能獲判十年以上的刑度。

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