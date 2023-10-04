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台中「狗狗肉」金錢豹前方插進千萬賓利跑車屁屁 妙齡女騎士嚇呆

Gogoro直接撞上賓利雙門跑車。（民眾提供）

Gogoro直接撞上賓利雙門跑車。（民眾提供）

2023/10/04 17:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市知名金錢豹酒店前馬路，3日中午發生一起交通事故，一名騎Gogoro電動機車的妙齡女子疑為閃避前方停靠公車，不慎撞上行駛中的千萬賓利雙門跑車，因衝撞力道不小，機車前輪直接插進賓利後保桿，她一看竟撞上網路所稱的「移動豪宅」當場嚇呆。

經查，20多歲陳女昨天中午騎電動機車沿西屯區台灣大道二段往文心路方向，靠近金錢豹酒店前慢車道時，原本騎在公車後面，見公車靠邊載客，於是向左要超越，不料一偏左，撞上同向行進中，由53歲陳男駕駛的賓利雙門跑車，因碰撞力道不小，機車前輪直接撞破後賓利右後保險桿，陳女腳部也因受輕微擦挫傷。

警方獲報到場後，對雙方實施酒測，均未有酒駕情形，據了解，當時天候晴朗、正常，路面未有濕滑情形，肇因初判，陳女未注意車前狀況，而陳男則尚未發現肇因，至於詳細肇事原因，有待警方進一步調查釐清。

經查，該輛賓利雙門跑車的新車價約在1700萬，若是滿配則高達2千萬，因此網路上也被稱為「移動豪宅」，這一撞維修費用恐不便宜，除陳女當場嚇呆，也引起不少民眾圍觀，議論紛紛。

Gogoro前輪撞破賓利右後保桿。（民眾提供）

Gogoro前輪撞破賓利右後保桿。（民眾提供）

賓利的右後保桿受損。（民眾提供）

賓利的右後保桿受損。（民眾提供）

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