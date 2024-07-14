座位糾紛？ 超搶手彰化溪頭專車 阿公被壯漢打斷鼻樑、阿嬤頭部鈍傷

吳姓72歲阿公在彰化客運「和美─溪頭」直達車被打到鼻樑斷掉。（民眾提供）

2024/07/14 13:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超級搶手的彰化客運「和美─溪頭」直達車日前傳出打架事件！立委黃秀芳接獲民眾陳情，7旬吳姓阿公被打斷鼻樑，阿嬤則是頭部鈍傷，起因則是阿嬤回程要坐在原座位竟遭1名6旬壯漢趕走，必須從前面座位改到後面座位，該男隨後就動手打人，吳男家屬表示，打人的隔天照常搭車還去溪頭，被打的卻在家休養，真是太沒有天理，將提出傷害告訴！

吳姓阿公、阿嬤的家屬表示，吳阿公今年72歲，阿嬤今年69歲，因為縣府社會處有補助65歲以上長者，可持長青卡搭縣內公車、火車，每月儲值1000元，阿公、阿嬤就會大約每星期一次，拿著長青卡從和美搭車去溪頭，每次扣款181元。

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吳姓家屬指出，阿嬤因為有朋友上網預約到位子，有事沒辦法去，就把7月6日座位5號讓給阿嬤，阿公就去現場排隊，因此就坐到比較後面的位子。因為溪頭直達車規定是原車去、原車回，乘客去回程都是坐原座位，阿嬤回程時就自動坐在5號，但這時有位壯漢就不爽，要阿嬤去坐後面，阿公、阿嬤雖然不太愉快，但心想就算了，但這位壯漢卻突然出手了，先是打阿嬤，阿公還被押到安全門地方毆打，打到鼻樑都斷了，滿身都是血。

吳姓阿公、阿嬤隨即前往竹山秀傳醫院就診，阿公是頭部擦挫傷、鼻部鈍傷、鼻骨閉鎖性骨折，阿嬤是右側臉部挫傷、頭部鈍傷。家屬表示，已經向南投竹山警分局報案，目前等警方通知製作筆錄，將提出傷害告訴，不接受和解。

黃秀芳強調，溪頭直達車原本是縣府的美意，如今卻傳出憾事，希望縣府應該要拿出預約實名制等實際作為，並應該對打人者祭出懲處條款。

彰化客運總經理陳錫寬表示，「和美─溪頭」直達車從2018年開始行駛，天天都有行駛，目前網路預約35位，全車可搭乘43人，發車有空位就機動補位。預約未搭乘累計3次就列入「黑名單」。這起事件疑似是座位糾紛所引發，司機也在第一時間報警處理。

縣府社會處表示，長青卡不得冒名使用，會不定期進行稽查，如有盜用他人之嫌，情節嚴重就會予以停權。

吳姓72歲阿公在彰化客運「和美─溪頭」直達車被打到鼻樑斷掉，全身是血。（民眾提供）

彰化縣政府協調彰化客運與員林客運推出溪頭直達車。（資料照）

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