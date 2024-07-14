高中名校男師偷情甜點店俏老板 判賠同校女老師妻子40萬

高中名校男老師偷情甜點店俏老板，高等法院判決，男老師2人應連帶賠償在同校任教的妻子40萬元確定。（記者楊國文攝）

2024/07/14 13:41

〔記者楊國文／台北報導〕北部某高中名校洪姓男老師，被同校擔任教職的妻子傅女指控偷情甜點店俏女老板潘女，不僅為她支付房租，親暱稱呼「親愛的」、「寶貝」，並要求離婚，對洪男2人求償100萬元，洪男和潘女否認有婚外情，潘女則稱「寶貝」等用語只是招攬生意用語；高等法院依據洪男、潘女2人間親密通訊內容、洪向房東稱潘女是其「小三」等事證，認定洪男2人有婚外情，且造成同校老師傅女在職場上遭人議論，甚感不堪，判洪2人應連帶賠償40萬元確定。

傅姓女老師指稱，丈夫洪男是同校老師，結婚10多年，育有2名子女。她發現2020年起，丈夫經常藉故晚歸，家中亦發現多張信用卡付費的汽車旅館發票，2021年3月赫然發現丈夫和經營甜點店的潘姓女子臉貼臉的出遊親密照，追問下，丈夫才坦承和潘女長期通姦，並替她在外租屋，也對外稱她是小三，但承諾會斷絕關係，回歸家庭。

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傅女指出，原先信以為真，事後，她發現丈夫仍持續和潘女親密出遊，替她購置生活用品，還在通訊軟體中以「親愛的」、「寶貝」等暱稱相稱，進一步離家不歸，要求離婚。

她認為遭丈夫背叛，使家庭破裂，身心嚴重受創，要求洪男、潘女連帶賠償100萬元。

洪男2人均否認偷情或有通姦行為，洪男辯稱，因向潘女購買甜點而熟識，僅單方面她有好感，也曾出遊，但無踰矩行為。妻子因發現他和潘女合照後，勃然大怒，竟以傷害自己的方式要求他認錯，為了安撫妻子，他才承認自己精神出軌，和潘女並無通姦或同居等事。

潘女指稱，和洪男熟識後，因洪男時常向她抱怨家庭生活，她才邀請洪男出遊、參與志工活動散心及合影，2人間雖有「親愛的」、「寶貝」等親暱稱呼，但只是招攬生意的習慣用語，沒有逾越男女正常往來的程度，而且為避免日後紛爭，從2021年7月底已不再主動和洪男聯絡。

桃園地院審理時，依據傅女提出洪男和潘女頭部互靠及臉貼臉的親密合照、潘男2人間的line對話互稱「親愛的」等內容，及洪女向法院訴請離婚等事證，認定洪男和潘女確有婚外情，已破壞傅女和洪男婚姻關係，判決洪男和潘女應賠償傅女25萬元。

傅女不服判決，上訴高等法院，高院審理認為，洪男曾為潘女支付房租，還向房東稱「她是我的小三」，2人婚外情事證明確；審酌傅女和洪男為同校高中老師，具有一定社經地位，洪男婚外情行為，不僅使傅女身心受創，也使她在職場遭人議論，甚感不堪，造成雙重打擊，改判洪男和潘女應連帶賠償40萬元確定。另外，傅女已和洪男和解離婚。

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