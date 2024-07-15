解嚴37週年訪國家檔案局 賴清德：了解真相避免歷史重演

總統賴清德15日前往國家發展委員會檔案管理局，視察政治檔案開放應用情形，致詞勉勵讓人民多讀檔案資料，更瞭解過去戒嚴時期歷史，珍惜得來不易的民主。（記者塗建榮攝）

2024/07/15 11:37

〔記者董冠怡／新北報導〕適逢解嚴紀念日37週年，總統賴清德、行政院長卓榮泰等人今赴新莊區的國家發展委員會檔案管理局（簡稱國家檔案局）視察。賴清德會中勉勵同仁，保持促進轉型正義的心情，化被動為主動；主動徵集各項檔案，除了涉及國安、法律、當事人人權，否則應以公開為原則；各單位送來的檔案，不能藉故遮蔽重要資訊，要讓國人了解真相，避免歷史重演。

賴清德表示，今天是解嚴紀念日，特別安排造訪國家檔案局，了解政治檔案公開的情況，相信很多人跟他一樣，內心百感交集，一方面是感慨，台灣何其不幸，竟然經歷了長達38年的戒嚴，堪稱全球數一數二之久，同時感傷地說，數以千萬計的人在幾十年當中，受到汙衊、迫害，犧牲自由、人權、家庭，有些甚至不得不流亡海外，也有很多人失去寶貴生命。回想那段時間發生的種種，非常不捨。

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賴清德指出，另一方面也感念民主運動前輩不怕被抓、被關、犧牲生命、前仆後繼犧牲奉獻，凝聚廣大人民力量，終於解除戒嚴，讓人民可以過正常的生活，並援引監察院長陳菊曾說過的話，在那段黑暗的日子裡，她也沒有把握會看到亮光、走過黑暗，但就是沒放棄信心與理想，許多民主運動前輩何嘗不是如此。

賴清德提到，所以今天能夠生活在自由、民主、重視人權的環境下，解嚴日一定要對每一名推動台灣民主者表達最大感謝，還給人民公道，讓歷史真相公布於社會，或是表彰民主運動人士的功績，政府責無旁貸。

前總統蔡英文就任後，時任行政院長林全推出「促進轉型正義條例」，並送入立法院。當初他與卓榮泰在行政院時，就請立法院盡速通過促轉條例，後來成立促轉會推動轉型正義，此外，也推動國家人權紀念館成立，將政治檔案條例送進立法院，並審議通過，目的就是要向社會公布真相，感謝相關單位的辛勞。

賴清德說，這些檔案過去是專制獨裁的政府，據以誣陷、迫害人民的紀錄，如今看來，雖然斑斑血跡，但何嘗不是當事人對民主運動留下的功勳；更令人難過的，也是家屬探索親人受到迫害真相的紀錄，另對國家檔案局提出三點勉勵。

首先，要保持促進轉型正義的心情，化被動為主動；其次，國家檔案局不是圖書館、博物館，只是被動收集，而是要主動徵集各項檔案，除了涉及國安、法律、當事人人權，否則應以公開為原則；第三，各單位送來的檔案，不能藉故遮蔽重要資訊，當僅有公開之名卻無公開之實，便難以落實政治檔案條例的精神，要求確實執行。

賴清德提到，希望檔案局有另一功能，盡量呼籲國人都能來到檔案局，了解那段歷史、台灣今天的民主並非本就存在、台灣真的經歷過專制獨裁的黑暗時期，有成千上萬的人犧牲奉獻，才走到今天的地步，期盼民眾看得清楚、更加珍惜得來不易的民主，也能讓國人知道真相，避免歷史重演。

「不希望任何人在民主的社會，用民主反民主。也不希望過去站在人民的對立面，跟集權主義站在一起的人，企圖想要把國家帶往過去」。他表示，希望國家檔案局的資料供給國人了解、凝聚國人力量，大家一起往前走，走進世界、迎向未來，相信這才是通過促轉條例、成立國家檔案局的真正目的，如此一來，才有可能更加團結、國家才能走向光明燦爛的未來，「我們一起努力」。

總統賴清德（右）15日前往國家發展委員會檔案管理局，視察政治檔案開放應用情形。（記者塗建榮攝）

總統賴清德（左2）、行政院長卓榮泰（右2）15日前往國家發展委員會檔案管理局，視察政治檔案開放應用情形。（記者塗建榮攝）

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