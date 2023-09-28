擔心私密照外洩 1家人闖男友家揍人搶手機全都有罪

林姓女子擔心私密照外流，一家人陪她搶男友手機查看全被判刑。（情境照）

2023/09/28 10:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓女子和男友分手後，擔心男友手機裡有她的私密照，2名姊姊和姊夫陪她去男友家收拾衣物時，男友不肯交出手機，被林女1家4人動手毆打，男友報警後，林女和2名姊姊及姊夫各被依傷害及強制罪判拘役20至30日，均可易科罰金。

判決指出，林姓女子和交往多時的男友協議分手，但兩人分手鬧得不愉快，2021年9月15日凌晨3點多，林女在2名姊姊和姊夫陪同下，前往男友的租屋處準備收拾衣物；一行人到男友家時，男友不想讓他們進門，林女等人開始叫喊，男友擔心吵到房東，會讓房東生氣不把房子租給他，於是只好讓林女一家人入屋。

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不過，雙方火氣都很大，男友出言譏諷林女，酸林女流產的小孩不是他的，不知是被誰睡去，自稱罹患產後憂鬱症的林女，送給男友一巴掌，姊姊和姊夫也把林男壓在床邊，企圖從他手裡搶走手機，確認手機裡是否有林女的私密照；男友極力反抗，林家人無法得逞只好作罷，待林女收拾完離去後，男友立即報警處理。

高雄地院審理時，林女坦承動手賞了男友一巴掌，但辯稱自己是被男友的話氣到才動手，姊姊和姊夫雖然否認搶手機，辯稱是為了控制男友不要傷害妹妹，才會出手控制他，法官綜合相關事證，認定林女涉犯傷害罪，判她拘役30天，得易科罰金，2名姊姊及姊夫則各被依強制罪判拘役20天，得易科罰金，均可上訴。

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