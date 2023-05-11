基隆外木山驚見「女子摔角」 打人女、圍觀男等5人全遭法辦

吳姓女子（穿黑衣）徒手毆打黃女（白衣），多次拉扯黃女頭髮倒地後，續將黃女拖行，再出拳重擊黃女臉部、頭部等處。警訊後，將吳女依傷害罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝臉書）

2023/05/11 18:18

〔記者林嘉東／基隆報導〕吳姓女子不滿黃姓女子欠錢不還，在基隆市外木山湖海路停車場當著眾人的面，多次拉扯黃女頭髮，將黃女拖著走，再出拳重擊黃女的臉、頭等處。警方循線逮到打人的吳女，另針對在場助勢的4男子，依聚眾鬥毆罪嫌函送法辦。

社群平台IG昨晚流傳一段影片，有1群男女群聚在基隆市中山區外木山湖海路停車場，圍觀1名穿著白色衣服的女子，遭另1名身穿黑衣的女子徒手毆打；黑衣女子多次拉扯白衣女子頭髮倒地後，續將白衣女子拖行，再多次出拳重擊白衣女子臉部、頭部等多處。

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黑衣女子毆打白衣女子過程，宛如一場日本女子摔角，活生生在外木山湖海路停車場上演，圍觀男女不僅無人出手勸阻，還有人拍手叫好。

基隆市警四分局中華路分駐所長徐紹文看到影片後，認為此風不可長，未經被害人報案，帶著同仁積極偵辦，連夜找到被打的21歲黃姓女子與打人的25歲吳姓女子。

警方調查，黃女被打的原因，竟是吳女不滿黃女欠她台幣1千元不還錢，還對外放話與她老公有曖昧關係，她氣不過才動手打黃女。

由於黃女被打到臉部、頭部有多處撕裂傷，警方調查後，將黃女依傷害罪嫌函送法辦，另針對在場4名男子有助勢之嫌，依聚眾鬥毆罪嫌，將5人全數函送基隆地檢署偵辦。

吳姓女子（穿黑衣）徒手毆打黃女（白衣），多次拉扯黃女頭髮倒地後，續將黃女拖行，再出拳重擊黃女臉部、頭部等處。警訊後，將吳女依傷害罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝臉書）

吳姓女子（穿黑衣）徒手毆打黃女（白衣），多次拉扯黃女頭髮倒地後，續將黃女拖行，再出拳重擊黃女臉部、頭部等處。警訊後，將吳女依傷害罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝臉書）

吳姓女子（穿黑衣）徒手毆打黃女（白衣），多次拉扯黃女頭髮倒地後，續將黃女拖行，再出拳重擊黃女臉部、頭部等處。警訊後，將吳女依傷害罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝臉書）

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