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《台中》長髮哥：時間重來 仍做相同選擇

市府表揚中捷隨機砍人事件中見義勇為的乘客，「長髮哥」許瑞顯穿著知名電玩遊戲「魔物獵人」服飾出席，對自己被封為英雄，感到不好意思。（記者廖耀東攝）

市府表揚中捷隨機砍人事件中見義勇為的乘客，「長髮哥」許瑞顯穿著知名電玩遊戲「魔物獵人」服飾出席，對自己被封為英雄，感到不好意思。（記者廖耀東攝）

2024/06/05 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕上個月在中捷歹徒隨機砍人案中，第一時間奮不顧身阻止兇嫌，臉部被砍傷而留下長長傷疤的「長髮哥」許瑞顯，對自己被封為英雄，他感到不好意思，他引用日本人氣動畫「葬送的芙莉蓮」經典台詞說，「如果是勇者欣梅爾的話一定會這麼做的」，更說「若時間重來一次，他應該還是會做出相同選擇」。

引動畫人物經典台詞

許瑞顯昨天領獎時，特地穿上日本動作角色扮演遊戲系列「魔物獵人」的聯名外衫，腳上的鞋，上面還留有力抗歹徒受傷流下的血跡。許瑞顯說，他也是「御宅族」，「宅宅不是大家想像的這麼壞」，十年前鄭捷案發生後，御宅族飽受批判，他特地穿上「圈內人會懂的東西來平反一下」。

頒獎典禮中，最受矚目的四名「中捷英雄」 首度聚首，合力還原事故現場，「長髮男」許瑞顯力抗歹徒受傷外，首度發聲的六十歲奪刀英雄「短褲男」，年輕時曾練過空手道，三秒內成功奪刀，化解第一危機。

至於第一時間出手，卻錯打「長髮哥」的「雨傘哥」，事後被狂酸。他強調，看到長髮哥與歹徒纏鬥，他原本要用雨傘打掉刀子，不慎戳中「長髮男」；至於把歹徒壓制門旁的「黑衣大叔」則說，見歹徒揮刀，當下本能反應是壓制對方的手，「大家能平安、這件事早點落幕才是最好」。

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