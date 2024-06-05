《台中》兒受害不便領獎 呂父：不希望有永遠免費卡

市府表揚中捷隨機砍人事件中見義勇為的乘客，包括「長髮哥」許瑞顯（前排左二）等人，獲頒終身免費搭乘榮譽卡。（記者廖耀東攝）

2024/06/05 05:30

市長表揚9位「中捷英雄」 各頒發免費搭捷運榮譽卡、獎金

〔記者蘇孟娟、張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕台中捷運五月廿一日發生隨機砍人事件，部分乘客群起奮不顧身合力制伏歹徒，四日市府邀請九位「中捷英雄」表揚，受傷的呂姓高中生缺席，呂父說，因是受害人不便接受頒獎，也不希望有永遠免費卡，更盼望有安全捷運，「希望市長一定要努力，才是第一名的市長」；市府強調，會盡全力防杜類似事件再度發生。

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受傷學生已出院 父盼有安全捷運

這起殺人未遂案由台中地檢署偵查中，羈押中的洪姓嫌犯，進入看守所初期情緒不穩，睡眠與進食一度不佳，近日已逐漸適應，情緒漸趨穩定，雙親曾來探視，所方也安排就醫並定期服藥中。

市長盧秀燕昨表揚九位「中捷英雄」，除了頒發終身免費搭捷運榮譽卡外，合力制伏歹徒的英雄們也各頒五千到二萬元不等獎金。

其中遭砍傷的高中生雖已出院，但卻缺席表揚儀式，呂父代發聲感謝中捷英雄相助與各界幫忙關心，但他也強調，「希望這個獎是最後一次」，他不希望有永遠免費搭乘的卡，更希望捷運是安全的，希望市長努力讓家長放心，才是第一名的市長，「如果捷運都不安全，這個第一名需要再加強」。

「雨傘哥」建議呼叫鈴改擴音 中捷改進中

另外，揮傘反擊嫌犯的「雨傘哥」，案發隔日又搭捷運上下班。他說，難免還是會害怕，事後他曾打電話建議中捷車廂內的緊急呼叫鈴，若能改為擴音，可讓乘客直接喊話，另外，市政府站是綠線最大站，但全站沒有任何警力，相對有風險，「市長有說要改進，希望能改」。

對此，市府強調，會盡全力防止類似事件再度發生；中捷公司指出，已針對安全措施檢討改進，包括車站原已配置的防禦棍棒、盾牌及防身噴劑，也調派保全隨身配警棍及口哨，在列車及月台機動巡檢；警察局規劃班班列車均有警力防護，並研擬大站警力駐點。

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