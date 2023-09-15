彰化6少持安全帽暴打2男 校外開扁原因曝

彰化傳出群毆事件，6名少年持安全帽在校門外暴打2男。（取自《黑色豪門企業》）

2023/09/15 23:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣傳出群毆事件！19歲陳姓男子跟友人13日深夜在秀水鄉彰水路段遭6名少年包圍，持安全帽與徒手毆打。警方將6少依違反傷害、妨害秩序罪移送少年法庭審理，而動手理由只因陳男「公親變事主」，居間協調反被打。

鹿港警分局說，事件發生在13日深夜10點半左右，地點在某校校門口外圍，警方獲報到場時，動手的6名少年已一哄而散，被打的兩人都是19歲，所幸都沒有明顯外傷，其中1人頭部暈眩有就醫，另1人傷勢輕微未就醫。

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警方調查發現，16歲黃姓少年與19歲陳姓男子有共同的朋友A，黃少不爽友人A因為細故就故意挑釁，偏偏陳男又來幫朋友說情，居間協調的陳男「公親變事主」，黃少發現陳男是某夜校的校友，晚上經常出現在校外商店街，黃少找來5名友人，在校門外看到陳男，一群人拿起安全帽就狂打，連陳男身旁無辜友人也照打不誤。

警方連夜調閱監視器畫面，循線通知6名少年到案說明，全案依違反傷害、妨害秩序罪移送少年法庭審理，相關未成年偏差行為依規定通報。

至於網路流傳一段多人手持棒球隊暴打民宅圍牆影片，鹿港警方說，影片只有8秒，仍在確認詳細地點。

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