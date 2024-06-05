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搜索電玩店 公務員疑包庇 竹市議會、警局 2秘書涉貪收押

新竹市議會秘書彭學雷、新竹市警局兩線三星秘書宋瑞展，疑包庇電玩業者涉貪，新竹地檢署聲押獲准。（資料照）

新竹市議會秘書彭學雷、新竹市警局兩線三星秘書宋瑞展，疑包庇電玩業者涉貪，新竹地檢署聲押獲准。（資料照）

2024/06/05 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕調查局幹員日前到新竹市區搜索多家電玩店，從扣案證物中發現有與業者往來、疑涉包庇的公務員名單，新竹地檢署前天指揮調警展開進一步搜索，同時約談及拘提十二人到案，認定新竹市議會秘書彭學雷、新竹市警局兩線三星秘書宋瑞展等人涉貪情節重大，檢方複訊後，聲請將二人收押禁見獲准。

彭學雷巡佐退休後 受聘議會

宋瑞展兩線三星 保安科秘書

彭學雷原本為新竹市警局巡佐，退休後受聘擔任新竹市議會秘書；宋瑞展是警察大學五十一期畢業，曾任新竹市警局一、二分局偵查隊長、刑警大隊副大隊長等職，現為新竹市警局保安科秘書；被告之中還有一名陸姓男子，也是從新竹市警界退休的刑事小隊長，檢方訊後將他請回。

據了解，新竹市警局一分局轄內有多家養生館、電玩等特種行業。調查局幹員接獲檢舉，指相關業者疑有人護航，掩護非法營運，日前到新竹市區搜索多家電玩店，疑在查扣的證物中，發現三名包括現職或退休、與警職背景有關的名單，顯示與業者有往來，因此檢調發動二次搜索。

對於外傳有公務員收賄後包庇電子遊藝場業者，新竹地檢署主任檢察官鄒茂瑜不予證實，表示全案偵查中，無法說明詳細案情。

新竹地檢署三日指揮調查局台北市調查處，搜索彭學雷、宋瑞展等人的住家及辦公處所，查扣個人手機及存摺等物品。新竹市警局表示，全力配合檢察官偵辦，並將涉案的宋員依法停職，另追究相關人員考核監督責任。

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