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首頁　>　社會

直擊台中招待所火辣舉牌妹 蜜臀M字腿熱舞電暈客人

台中私人招待所舉牌妹舞者正夯。（民眾提供）

台中私人招待所舉牌妹舞者正夯。（民眾提供）

2023/09/26 06:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市私人招待所林立，越晚開的越豪華，雖標榜「私人」不對外營業，但對於注重隱私想喝花酒，或因排場要招待客人的「內行人」，只要透過熟人介紹還是不怕沒地方去，除很搶手的飯局妹外，近來也流行火辣的舉牌妹舞者，事業線加蜜臀電動馬達熱舞鬧場，瞬間電暈一堆酒客。

事實上，私人招待所並非現今才有，以中市而言，早期就是政商名流為了隱私所設，有的是在豪宅內另闢，有的則是另租場地請人管理，總之就是沒有對外營業，只有自己人或招待的客人才能前往，久而久之，一些具分量的道上大哥也跟進，招待來自南北二路的角頭兄弟。

而全國酒店、舞廳這幾年曾因疫情停業，但想喝花酒或因排場要招待客人的「內行人」不怕沒地方去，台中有多處私人招待所都是富二代，或是道上有分量兄弟所屬，由於要招待的多是政商名流，裝潢一間比一間奢華，只是硬體再豪奢，沒有「軟體」也不成體統，找酒店妹或傳播妹坐檯陪酒，早是行之有年的事。

若是要再更高檔的還有飯店妹，近期更還有所謂的舉牌妹舞者，根據一名老司機提供直擊影片顯示，舞者以4人為一組，個個身材姣好穿著火辣清涼，誘人事業線加上蜜臀馬達，先是排舞熱場後接著到客人前方扭腰擺臀。

期間若是客人再塞上小費，舞者們更是賣力演出，有時一彎腰前傾北半球快掉出，或是佐以M字腿深蹲性感撩人舞姿，加上有意無意間的肢體摩蹭，早已電暈客人，也因此帶動現場氣氛，杯觥交錯中又多喝了好幾杯，賓主盡歡。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

M字腿深蹲性感舞姿。（民眾提供）

M字腿深蹲性感舞姿。（民眾提供）

舉牌妹舞者穿著火辣。（民眾提供）

舉牌妹舞者穿著火辣。（民眾提供）

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