明揚廠方「物質安全表」內容物引大爆炸？專家：應有其他物質

屏東明揚國際高爾夫球工廠大火釀嚴重傷亡。（資料照）

2023/09/25 07:41

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東明揚國際高爾夫球工廠大火釀嚴重傷亡，消防隊員進入搶救過程，不到四分鐘就發生大爆炸，屏縣消防局到場收到的「物質安全表」有列架橋劑，也就是過氧化劑（環已烷、異構烷烴）等，但僅這幾項物質，長期在化工廠服務的台大化學博士許先生認為，「頂多是燃燒」，應有其他化學物質，建議屏縣府後續務必進一步調查。

根據昨天屏縣府對外說明，事發當時的「物質安全表」，內容有環己烷（過氧化物）、異構烷烴、及兩者混合後的架橋劑，依照消防人員的化學救災經驗，第一步驟不會以出水處理，會攜帶乾粉滅火器撲滅，但人員一進廠還未開始處理火勢就發生爆炸，化工界都認為倉庫內的物質及存量「沒那麼單純」。

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「這些只是溶劑就跟汽油一樣不會造成大爆炸！」許博士分析，「物質安全表」提供給縣府的環己烷（過氧化物）、異構烷烴、及兩者混合後的架橋劑，基本上就是會造成火勢，但這次明揚的狀況類似化學反應形成「氫爆」，爆炸聲響遠到幾十公里外都感受得到，明顯有其他物質在內。

每一個化學品都有一份物質安全表SDS（安全資料表，是化學物質的說明書，又稱為化學品的身分證），許博士表示，安全管理好的公司會自建原料、半成品、成品的SDS資料庫，系統應該可以查出在庫原料清單種類及庫存量，也是廠方應該現場或平時就要提供給主管機關或救災人員的。

許博士指出，而生產產品有用什麼原料，要研發，環安負責的人才會知道提供，但當時已經有人受困，相信廠方現場人員及消防員第一時間都想先救人，但後續結果令人遺憾，後續建議縣府及檢調務必清查倉庫內化學物質及庫存量，定能釐清瞬間大爆炸發生原因。

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