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    中國施壓！ 魯比歐：140億美元對台軍售審查中 美對台政策未變

    2026/06/03 06:26 國際新聞中心／綜合報導
    美國國務卿魯比歐表示，140億美元的對台軍售案仍在審查中，並未因為中方施壓而處於停滯狀態，並強調美國對台政策並未改變。（法新社）

    美國國務卿魯比歐表示，140億美元的對台軍售案仍在審查中，並未因為中方施壓而處於停滯狀態，並強調美國對台政策並未改變。（法新社）

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）2日表示，遭到中國反對的大規模對台軍售案仍在審查中，並未因為中方施壓而處於停滯狀態，並強調美國對台政策並未改變。

    綜合美聯社和路透報導，魯比歐在聯邦參議院外交委員會的聽證會上表示：「還有一項待決定的軍售案……即140億美元的軍售案，該案仍在審查中。」

    華府已在去年12月批准一項111億美元的對台軍售案。當被問及正在討論中的140億美元軍售案時，魯比歐回答：「我們希望看到現狀能維持在此刻的狀態。」

    魯比歐說：「這是一個需要平衡、非常……微妙的關係，但我們對台灣的政策並未改變。」

    魯比歐坦承，中方在與美國進行對話時，幾乎每一次都會提及對台軍售議題，「他們（中方）經常談及對台軍售，但這絕非是阻礙我們或白宮做出決策的原因。這是一件總統必須就何時，以及如何執行的時機點做出決定的事。該案已獲得國會批准、已進行公告，資金也已經到位。」

    魯比歐說：「因此，這些事情沒有立即發生，背後有著多種不同的原因。」

    川普政府官員5月下旬表示，已暫時擱置對台軍售，以確保美軍有充足的彈藥用於其在伊朗的軍事行動。

    對台軍售仍是華府與北京之間的棘手議題。根據「台灣關係法」，美國必須向台灣提供防禦性武器。中國已誓言將奪取台灣，而且不排除使用武力，近年來更不斷加強軍事壓力。

    在上個月與中國國家主席習近平舉行高峰會後，儘管習近平再次表達反對美國對台軍售，但川普並未對這項擬議中的軍售案做出承諾。

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