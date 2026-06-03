畫面曝光！油輪無視勸阻航向伊朗 美軍射「地獄火」飛彈癱瘓動力

美軍向油輪發射地獄火飛彈，癱瘓其動力。（圖擷取自美國中央司令部「X」）

美國與伊朗和平談判未見明朗，美國持續對伊朗進行海上封鎖，掌管中東與中亞美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍軍機6月2日以「地獄火」飛彈癱瘓1艘執意航向伊朗港口的油輪，中央司令部也公開地獄火飛彈擊中油輪引擎室的瞬間畫面。

中央司令部指出，美軍針對懸掛波札那國旗的油輪「Lexie」實施封鎖，該船正沿著國際水域航向伊朗哈格島（Kharg Island），「Lexie」船員無視美方多次警告，在24小時內多次未按照美軍指示移動。

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中央司令部表示，由於「Lexie」不按美方指示行動，最終1架美軍軍機向該船引擎室發射1枚「地獄火」飛彈，使油輪失去動力，阻止該船抵達伊朗。中央司令部也將影片貼出。

中央司令部自4月13日起開始對伊朗執行海上封鎖，禁止所有進出伊朗港口的海上交通往來。在這段期間，美軍已使6艘商船失去動力，並要求122艘船舶改道。

U.S. Central Command （CENTCOM） has announced that they have disabled the sixth vessel in support of the naval blockade of Iran. Earlier today, U.S. forces disabled the Botswana-flagged motor tanker Lexie in the Arabian Gulf as it was transiting towards Kharg Island, Iran.… pic.twitter.com/eAH8wjGEWB — OSINTdefender （@sentdefender） June 2, 2026

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