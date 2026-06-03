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    首頁 > 國際

    曝伊朗最高領袖最新動態 魯比歐：美伊隨時可能達成協議

    2026/06/03 06:22 國際新聞中心／綜合報導
    美國國務卿魯比歐表示，自上任以來未曾公開露面的伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼目前還活著，並且日益活躍。（法新社）

    美國國務卿魯比歐表示，自上任以來未曾公開露面的伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼目前還活著，並且日益活躍。（法新社）

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）2日表示，在美國和以色列的聯手攻擊中負傷，而且自上任以來未曾公開露面的伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）目前還活著，並且日益活躍。

    法新社報導，魯比歐告訴聯邦參議院外交委員會：「我認為有跡象顯示，他在某種程度上正日益參與事務。」

    現年56歲的穆吉塔巴．哈米尼接替他的父親阿里．哈米尼（Ali Khamenei），成為新的最高領袖；老哈米尼在美以2月28日的第一波空襲中喪生。

    在魯比歐向參院作證之際，旨在結束這場已持續3個月並引發全球能源危機的中東戰爭的談判，正陷入停滯。

    魯比歐表達了對與伊朗達成協議的期望，同時堅持德黑蘭當局必須嚴格限制其核計畫，才能獲得解除制裁。

    魯比歐說，達成協議可能在今天，可能是明天，也可能發生在下週，總之德黑蘭當局必須同意重新開放波斯灣石油與天然氣的關鍵航道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。

    魯比歐表示：「他們必須非常明確地宣布：『海峽現在已經開放，我們不收取通行費。』我們將協助清除他們在那裡布下的水雷，而他們也不會向船隻開火。」

    此外，魯比歐還說：「他們必須同意就嚴格且長期的限制，和（或）取消濃縮鈾活動進行談判。」

    魯比歐強調：「伊朗遭到制裁，是因為他們提煉高濃縮鈾，是因為核活動。如果他們同意放棄這些，制裁就會緩解。」

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