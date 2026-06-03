美國認定巴西涉不公平貿易　擬祭25%懲罰關稅

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，川普政府認定巴西從數位貿易到非法砍伐森林等方面涉及不公平貿易行為，提議對巴西多項輸美商品課徵25%新一輪懲罰關稅。

路透社報導，美國貿易代表辦公室昨天說，這項依據301條款提出的新措施，涵蓋電子支付服務、優惠關稅、智慧財產權保護及乙醇市場准入等領域。

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美國貿易代表署（USTR）將針對這項新關稅方案徵詢民眾意見，最後徵詢期限是7月15日；牛肉、咖啡、稀土與其他金屬、能源和飛機零組件等，都排除在這項擬議的關稅之外。

美國貿易代表辦公室指出，去年依據1974年貿易法「301條款」對巴西展開不公平貿易行為調查後，發現巴西部分做法「不合理，對美國商業造成負擔或限制」，因此提議對巴西輸美商品祭出懲罰關稅。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天對這項擬議中的新措施做出回應，他指控美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）正在對抗拉丁美洲。

葛里爾接受財經媒體CNBC訪問時說，由於豁免範圍廣泛，這項針對巴西的措施「相當細緻」，並表示USTR預計未來數週公布更多項301條款針對不公平貿易行為的調查結果，他補充說有必要課徵大量關稅，以修正美國「龐大」貿易逆差。

巴西外交部尚未立即回覆路透社置評請求。2名知情巴西官員透露，美國對巴西課徵新關稅的理由，忽略了巴西過去數月提出的許多論點，顯示該政策動機偏向政治而非技術層面。（編譯：洪啓原）1150603

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